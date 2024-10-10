Λίβανος: Νέο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό

Πυκνός καπνός διακρίνεται στο κέντρο της Βηρυτού το βράδυ της Πέμπτης, αφότου ακούστηκαν πύραυλοι να ίπτανται πάνω από την πόλη, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Σύμφωνα με πηγές από τον Λίβανο, στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με αναφορές σε αραβικά ΜΜΕ, στόχος των Ισραηλινών ήταν ο Wafiq Safa, ένας εκ των επικεφαλής αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και γαμπρός του Νασράλα. Σύμφωνα με τις ΜΜΕ στον Λίβανο, ο Σαφά φέρεται να επέζησε από το ισραηλινό χτύπημα..

Πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι ισραηλινό χτύπημα είχε στόχο την περιοχή Νουέρι της Βηρυτού.

Οι IDF δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο τελευταίος απολογισμός από το χτύπημα των Ισραηλινών στη Βηρυτό κάνει λόγο για 22 νεκρούς και 117 τραυματίες, ενώ η έρευνα στο σημείο συνεχίζεται..

Πηγή: skai.gr

