Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο ισραηλινό χτύπημα στο κέντρο της Βηρυτού - Tουλάχιστον 22 νεκροί και 117 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με αναφορές στη Σαουδική Αραβία, στόχος των Ισραηλινών φέρεται να ήταν ο εκ των επικεφαλής αξιωματούχων της Χεζμπολάχ, Wafiq Safa

UPDATE: 22:47
Λίβανος: Νέο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό

Πυκνός καπνός διακρίνεται στο κέντρο της Βηρυτού το βράδυ της Πέμπτης, αφότου ακούστηκαν πύραυλοι να ίπτανται πάνω από την πόλη, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Σύμφωνα με πηγές από τον Λίβανο, στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με αναφορές σε αραβικά ΜΜΕ, στόχος των Ισραηλινών ήταν ο Wafiq Safa, ένας εκ των επικεφαλής αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και γαμπρός του Νασράλα. Σύμφωνα με τις ΜΜΕ στον Λίβανο, ο Σαφά φέρεται να επέζησε από το ισραηλινό χτύπημα..

Πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι ισραηλινό χτύπημα είχε στόχο την περιοχή Νουέρι της Βηρυτού.

Οι IDF δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής. 

Όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο τελευταίος απολογισμός από το χτύπημα των Ισραηλινών στη Βηρυτό κάνει λόγο για 22 νεκρούς και 117 τραυματίες, ενώ η έρευνα στο σημείο συνεχίζεται..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Λίβανος Βηρυτός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark