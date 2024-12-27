Νεκροί οι 69 μετανάστες στο πρόσφατο ναυάγιο στο Μαρόκο

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες που σημειώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου στα ανοιχτά του Μαρόκου, ανακοίνωσαν οι αρχές του Μαλί, καθώς οι θάνατοι μεταναστών που επιχείρησαν να φτάσουν στην Ισπανία αυξήθηκαν σε ιστορικό υψηλό το 2024, σύμφωνα με στοιχεία.

Η αυτοσχέδια βάρκα με περίπου 80 άτομα επιβαίνοντες κατευθυνόταν από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά. Μόλις 11 άνθρωποι επέζησαν από το ναυάγιο, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Μαλί, μετά τη συλλογή πληροφοριών για το περιστατικό.

Χθες, η κυβέρνηση στην Μπαμακό είχε ανακοίνωσε ότι στους νεκρούς περιλαμβάνονται 25 υπήκοοι του Μαλί.

Τη μεταναστευτική οδό του Ατλαντικού, από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, χρησιμοποιούν Αφρικανοί μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Οι αριθμοί των μεταναστών που έκαναν τον διάπλου αυτό από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο φέτος έχουν αυξηθεί φέτος, σε 41.425 ανθρώπους, σπάζοντας το περσινό ρεκόρ των 39.910.

Το Μαλί, που πληρώνει βαρύ τίμημα σε αυτό το νέο μεταναστευτικό κύμα, παραμένει βυθισμένο σε βαθιά, πολυδιάστατη κρίση για κάπου δώδεκα χρόνια, αφότου ξέσπασαν οι εξεγέρσεις αυτονομιστών και τζιχαντιστών το 2012.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μεταξύ 300 ανθρώπων που έφτασαν με έξι βάρκες σήμερα στο νησί Ελ Ιέρο των Καναρίων Νήσων, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

Η διαδρομή του Ατλαντικού, με σημεία αναχώρησης επίσης τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, τη Μαυριτανία και το Μαρόκο, είναι η πιο θανατηφόρα στον κόσμο, σύμφωνα με την οργάνωση βοήθειας μεταναστών Walking Borders.

Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η οργάνωση ανέφερε ότι 9.757 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν στη θάλασσα το 2024 προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό αρχιπέλαγος από τις αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.