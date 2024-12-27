Ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες που προσπαθούσαν να φθάσουν στην Ισπανία είχε αποτέλεσμα να κηρυχθούν αγνοούμενοι σχεδόν 70 άνθρωποι, ανάμεσά τους 25 υπήκοοι του Μαλί, στα χωρικά ύδατα του Μαρόκου την Πέμπτη 19η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η κυβέρνηση στην Μπαμακό.

Οι επιβαίνοντες στο σκάφος που κατευθυνόταν στην ισπανική επικράτεια ήταν «80 τον αριθμό» όταν απέπλευσε και «25 νέοι υπήκοοι του Μαλί δυστυχώς ταυτοποιήθηκαν μεταξύ των θυμάτων», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης του κράτους του Σαχέλ.

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 11 άνθρωποι, από τους οποίους «καταμετρήθηκαν εννέα υπήκοοι του Μαλί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για να καταλήξει στον απολογισμό αυτόν, «το υπουργείο (Εξωτερικών) συγκέντρωσε πληροφορίες από διάφορες πηγές, ιδίως τις πρεσβείες του Μαλί στη Μαυριτανία και το Μαρόκο, συγγενείς θυμάτων, αιρετούς τοποθεσιών από όπου κατάγονταν και από ορισμένους διασωθέντες», εξηγείται στο κείμενο.

Πάνω από 10.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν στη θάλασσα προσπαθώντας να φθάσουν στην Ισπανία το 2024, χρονιά που σημαδεύτηκε από μαζικές αφίξεις μεταναστών, ιδίως αριθμό-ρεκόρ στο αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη από την ισπανική ΜΚΟ Caminando Fronteras.

Ο αριθμός αυτός ισούται με κάπου 30 θανάτους την ημέρα κατά μέσον όρο από την 1η Ιανουαρίου ως τη 15η Δεκεμβρίου, υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, που ειδοποιεί τις λιμενικές αρχές για την παρουσία πλεούμενων που διατρέχουν κίνδυνο.

Το τρέχον έτος έγινε «το πιο πολύνεκρο» αφότου η οργάνωση αυτή άρχισε να τηρεί αρχείο, προστίθεται στο κείμενο.

Το Μαλί, που πληρώνει βαρύ τίμημα σε αυτό το νέο μεταναστευτικό κύμα, παραμένει βυθισμένο σε βαθιά, πολυδιάστατη κρίση για κάπου δώδεκα χρόνια, αφότου ξέσπασαν οι εξεγέρσεις αυτονομιστών και τζιχαντιστών το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

