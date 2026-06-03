Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις μετά τις 14 συλλήψεις που πραγματοποίησε το «ελληνικό FBI» σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, και σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις που δινόντουσαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ιωάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, δήλωσε ότι το κίνημα των αγροτών «λέει εδώ και 10 χρόνια ότι οι επιδοτήσεις έπρεπε να δίνονται στην παραγωγή και όχι στα λαμόγια. Εμείς λέμε να τους πιάσουνε και όποιος έχει κλέψει να λογοδοτήσει».

«Είναι κοντά στο 1,5 δισ. τα κλεμμένα. Από αυτά δεν έχει γυρίσει τίποτα στους αγρότες και μάλιστα δεν φτάνει αυτό. Δεν έχουμε πληρωθεί και αυτά που μας χρωστάνε τα κανονικά» τόνισε μεταξύ άλλων.

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Παρέμβαση πρώην περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη

Παρέμβαση σχετικά με την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποίησε και ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, υποστηρίζοντας ότι ήδη από το φθινόπωρο του 2021 είχε ενημερώσει τη Δικαιοσύνη για το ζήτημα.

Όπως δήλωσε, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, «στις 23 Νοεμβρίου 2021 ως Περιφερειάρχης κατέθεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου φάκελο με στοιχεία που αφορούσαν ψευδείς δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή».

Όπως υποστήριξε -μεταξύ άλλων- «τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων που προέκυπταν για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έφθαναν τα 15,7 εκατ. ευρώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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