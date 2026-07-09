Περίπου 1,6 εκατομμύρια Ουκρανόπουλα που ζουν σε εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο υπόκεινται σε ένα σύστημα κατήχησης και στρατιωτικοποίησης που μπορεί να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με ευρήματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συνέταξαν έκθεση με εντολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Η έκθεσή τους, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στη Βιέννη στο πλαίσιο του «Μηχανισμού της Μόσχας» του ΟΑΣΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα θεσμοθετημένο σύστημα για την κατήχηση αυτών των παιδιών.

«Πιστεύουμε (...) ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εμπίπτει στο έγκλημα του διωγμού, που θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Γάλλος εμπειρογνώμονας Ερβέ Ασανσιό, προσθέτοντας ότι τα παιδιά και οι γονείς τους στοχοποιήθηκαν όταν προσπάθησαν να διατηρήσουν την ουκρανική τους ταυτότητα.

Σύμφωνα με τη Λετονή ειδικό Ελίνα Στάινερτε, οι αρχές φέρονται να έστειλαν κλήσεις στράτευσης νωρίτερα από ό,τι αλλού στη Ρωσία σε νέους στα κατεχόμενα εδάφη.

Επισημαίνεται επίσης ότι νέοι που ερωτήθηκαν είχαν εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη «χωρίς να ενημερώσουν τις οικογένειές τους» προκειμένου να αποφύγουν τη στράτευση.

Η έκθεση, η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγράφει μαθήματα χειρισμού όπλων και στρατόπεδα εκπαίδευσης και αναφέρει πολλές περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων που στρατολογήθηκαν και στη συνέχεια στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή σε μέτωπα στην Ουκρανία.

Η έκθεση αυτή συνιστά να ενσωματωθεί το ζήτημα των παιδιών σε κάθε διαδικασία κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά και να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την επανένωση των οικογενειών.

Σύμφωνα με την Στάινερτε, η Ουκρανία έχει ήδη εφαρμόσει ορισμένα «προγράμματα επανένταξης», αλλά το έργο που πρέπει να γίνει είναι «τεράστιο».

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι παραβιάσεις αφορούν περίπου 1,6 εκατομμύριο παιδιά που ζουν στην Κριμαία ή σε ουκρανικές επαρχίες που τελούν εν μέρει υπό ρωσική κατοχή.

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι 20.610 παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ρωσικό έδαφος.

Η έκθεση αυτή προέρχεται από τον Μηχανισμό της Μόσχας, έναν μηχανισμό του ΟΑΣΕ που στοχεύει στη διερεύνηση καταστάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ενεργοποιήθηκε στις 14 Μαΐου από 41 κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ. Είναι η έκτη τέτοια αποστολή που αφορά την Ουκρανία από το 2022. Αυτή τη φορά, η εστίαση ήταν στη στρατιωτικοποίηση και στην κατήχηση των Ουκρανόπουλων.

Οι ειδικοί διεξήγαγαν συνεντεύξεις και έρευνες στην Ουκρανία από τις 6 έως τις 11 Ιουνίου.

Η Ρωσία δεν συνεργάστηκε για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής.

Πηγή: skai.gr

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