Αυτοκινητοπομπή, στην οποία μετείχαν στρατιώτες από το Μάλι και μαχητές της ρωσικής, παραστρατιωτικής δύναμης του Σώματος Αφρικής (Africa Corps), δέχτηκε επίθεση σήμερα στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανέφεραν τρεις πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και ο εκπρόσωπος μιας ένοπλης οργάνωσης.

Μία από τις πηγές είπε ότι στο κομβόι μετείχαν περισσότεροι από 200 Ρώσοι μαχητές και τουλάχιστον 100 ντόπιοι στρατιώτες. Μια παρόμοια επίθεση είχε σημειωθεί στις αρχές της εβδομάδας σε άλλη αυτοκινητοπομπή, λίγο βορειότερα. Εξάλλου, το παρακλάδι της Αλ Κάιντα «Τζαμάατ Νουσράτ αλ Ισλάμ ουάλ Μουσλιμίν» (JNIM) και το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA), των αυτονομιστών Τουαρέγκ, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε θέσεις του στρατού σε όλο το Μάλι, στις 4 Ιουλίου.

Η αυτοκινητοπομπή που δέχτηκε επίθεση σήμερα κατευθυνόταν στην πόλη Ανέφις, στο βόρειο Μάλι, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις από το περασμένο Σάββατο.

Ένας εκπρόσωπος του FLA είπε ότι η οργάνωση αυτή αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν είναι σαφές αν στην επίθεση ενεπλάκη και η JNIM.

Ο Νίγηρας, χώρα σύμμαχος του Μάλι, παρείχε αεροπορική κάλυψη κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, είπαν οι τρεις πηγές.

Ο FLA και η JNIM συνεργάστηκαν τον Απρίλιο, σε μια καλά συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας της αφρικανικής χώραςκαι μπήκε στο στόχαστρο το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Μπαμακό.

Το Σώμα Αφρικής στηρίζει τον στρατό του Μάλι στον πόλεμο εναντίον των ισλαμιστικών και ανταρτικών οργανώσεων που δρουν στη χώρα αυτή από το 2012.

Πηγή: skai.gr

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