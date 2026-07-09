Ζελένσκι: Συζήτησα με τον Τραμπ την παραγωγή Patriot - Έρχονται τις επόμενες ημέρες οι πύραυλοι PAC-3

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι συζήτησε διεξοδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ την αδειοδότηση της παραγωγής των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία θα παραλάβει τις επόμενες ημέρες αναχαιτιστικά PAC-3 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ζήτημα των αδειών για την παραγωγή Patriot έχει επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο και ότι οι περαιτέρω συνομιλίες θα συνεχιστούν.

Όπως πρόσθεσε, το Κίεβο ενδιαφέρεται επίσης να αξιοποιήσει την εμπειρία της ιαπωνικής Mitsubishi στην παραγωγή των συγκεκριμένων αναχαιτιστικών.



Πηγή: skai.gr

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