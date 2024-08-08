Λογαριασμός
"Όποιος κάνει κακό σε Ισραηλινούς θα πληρώσει το τίμημα": Νέες απειλές του Ισραήλ κατά του Σινουάρ

"Υπό τις διαταγές του Σινουάρ, η Χαμάς έχει εμβαθύνει τους στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς της με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ"

Νέες απειλές του Ισραήλ κατά του Σινουάρ: "Όποιος κάνει κακό σε Ισραηλινούς θα πληρώσει το τίμημα"

Νέες απειλές κατά του νέου επικεφαλής τα Χαμάς Γιαχία Σινουάρ εξαπολύει το Ισραήλ σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. 

Όπως αναφέρεται, «η Χαμάς ανακοίνωσε τον Γιαχία Σινουάρ ως τον νέο ηγέτη του λεγόμενου «πολιτικού γραφείου» της, έναν ασθενή ευφημισμό για «ηγέτη τρομοκρατικών επιχειρήσεων. 

Ο Γιαχία Σινουάρ είναι ο κύριος αρχιτέκτονας της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 Ισραηλινούς.

Υπό τις διαταγές του Σινουάρ, η Χαμάς έχει εμβαθύνει τους στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς της με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, συντονίζοντας την τρομοκρατία σε ολόκληρη την περιοχή με σαφή στόχο τη διάδοση της βίας και της αστάθειας.

Ο Σινουάρ, ιδρυτικό μέλος της Χαμάς το 1987, καταδικάστηκε το 1989 για τα βάναυσα βασανιστήρια και τη δολοφονία πέντε Παλαιστινίων που ήταν ύποπτοι για συνεργασία με το Ισραήλ.

Χαρακτηριζόμενος ως παγκόσμιος τρομοκράτης από τις ΗΠΑ το 2015, ο Σινουάρ έχει επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και την Ιαπωνία, αναγνωρίζοντας όλοι τον ρόλο του στη διεθνή τρομοκρατία.

Ο Σινουάρ είναι επίσης άμεσα υπεύθυνος για την κράτηση 115 Ισραηλινών ως ομήρους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων δύο νηπίων.

Ο Γιαχία Σινουάρ και αυτοί που βλάπτουν τους Ισραηλινούς θα πληρώσουν το τίμημα». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιαχία Σινουάρ Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
