Το Ισραήλ θα ανακαλέσει το διπλωματικό καθεστώς του νορβηγικού προσωπικού που εκπροσωπεί τη σκανδιναβική χώρα στην Παλαιστινιακή Αρχή, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο την «αντιισραηλινή συμπεριφορά» του Όσλο.

«Σήμερα, έδωσα εντολή για παύση κάθε εκπροσώπησης εκ μέρους της πρεσβείας της Νορβηγίας στο Ισραήλ προς την Παλαιστινιακή Αρχή» δήλωσε ο υπουργός Ίσραελ Κατς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «η αντιισραηλινή συμπεριφορά έχει τίμημα».

Ο ίδιος επικαλέστηκε την πρόσφατη αναγνώριση από τη Νορβηγία του Κράτους της Παλαιστίνης, καθώς και τη συμμετοχή της σε προσφυγή κατά Ισραηλινών ηγετών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε άλλη ανακοίνωση, το υπουργείο έκανε λόγο για «σοβαρές δηλώσεις σε εκ μέρους υψηλόβαθμων Νορβηγών αξιωματούχων» προς το Ισραήλ.

Η εντολή αυτή θα ανακαλέσει το διπλωματικό καθεστώς «οκτώ Νορβηγών διπλωματών» που εργάζονται στην πρεσβεία στο Ισραήλ «των οποίων τα καθήκοντα ήταν να εκπροσωπούν τη Νορβηγία στην Παλαιστινιακή Αρχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Σε ρηματική διακοίνωση που απεστάλη σήμερα στην πρεσβεία, το υπουργείο δήλωσε ότι το διπλωματικό τους καθεστώς θα «ανακληθεί επτά ημέρες μετά την ημερομηνία της διακοίνωσης αυτής».

Η διακοίνωση κατέκρινε «τις μονομερείς πολιτικές και δηλώσεις» του Όσλο μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε ισραηλινό έδαφος, που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Μάιο, το Ισραήλ έδωσε εντολή στο προξενείο της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ να σταματήσει να προσφέρει προξενικές υπηρεσίες στους Παλαιστινίους από την 1η Ιουνίου, σε ένα «τιμωρητικό» μέτρο για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τη Μαδρίτη.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία είχαν ανακοινώσει την απόφασή τους να προχωρήσουν με αυτή την αναγνώριση από τις 28 Μαΐου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

Όσλο: Η απόφαση θα έχει συνέπειες

Η απόφαση του Ισραήλ είναι μια «ακραία ενέργεια» και θα έχει «συνέπειες», δήλωσε σήμερα ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή «θα έχει συνέπειες στις σχέσεις μας με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Εξετάζουμε τα μέτρα που θα λάβει η Νορβηγία, για να απαντήσει στην κατάσταση που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, επισημαίνοντας ότι η ισραηλινή απόφαση «πλήττει κυρίως την ικανότητά μας να βοηθούμε τον παλαιστινιακό πληθυσμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

