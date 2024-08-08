Σκύλοι-ρομπότ στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ευκίνητοι και «αθέατοι», σκύλοι-ρομπότ έχουν αναπτυχθεί στο μέτωπο για να απαλλάξουν τους Ουκρανούς στρατιώτες από επικίνδυνες αποστολές – από έρευνες στα ρωσικά χαρακώματα μέχρι εντοπισμό ναρκών – και θα μπορούσαν σύντομα να γίνουν ένα συνηθισμένο θέαμα στην πρώτη γραμμή.

Σε μια επίδειξη σε μια απόρρητη τοποθεσία της Ουκρανίας, ένας μεταλλικός σκύλος, μοντέλο “BAD One», που μόλις βγήκε από το κουτί του, σηκώνεται στα πίσω πόδια, τρέχει ή αναπηδά, υπακούοντας στις εντολές του τηλεχειριστή του.

Το ρομπότ αυτό είναι εξέλιξη ενός μοντέλου που είναι διαθέσιμο στην αγορά. Υπάρχει και μια πιο εξελιγμένη εκδοχή του, το «BAD Two», που όμως δεν παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους, για λόγους ασφαλείας.

Οι σκύλοι-ρομπότ είναι ικανοί να αναλάβουν πολλούς ρόλους στο μέτωπο και θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμος σύμμαχος για τον ουκρανικό στρατό που αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να απωθήσει τη ρωσική εισβολή.

Καθώς τα ρομπότ είναι κοντά, και επομένως εντοπίζονται δύσκολα, μπορούν να ελέγχουν τα εχθρικά χαρακώματα ή το εσωτερικό κτιρίων στις εμπόλεμες ζώνες, χάρη στις θερμικές κάμερές τους.

«Στέλνουμε σε αναγνωριστικές αποστολές στρατιώτες (…) που συνήθως είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, πολύ έμπειροι» αλλά «εκτίθενται διαρκώς σε κίνδυνο», εξήγησε ο «Γιούρι» (σ.σ. πρόκειται για ψευδώνυμο), ο χειριστής του ρομπότ, κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

«Ο σκύλος περιορίζει τους κινδύνους για τους στρατιώτες και αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες», πρόσθεσε ο «Γιούρι», ο οποίος εργάζεται για μια βρετανική εταιρεία που αναπτύσσει στρατιωτικές λύσεις.

«Σε τελική ανάλυση, (ο σκύλος) σώζει ζωές», τόνισε.

Το ρομπότ που παρουσιάστηκε στην επίδειξη κινείται με μπαταρία και έχει αυτονομία «δύο-τριών ωρών».

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ναρκών ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, να μεταφέρει πυρομαχικά ή φάρμακα στο πεδίο της μάχης.

«Δεν μπορώ να σας πω πόσους έχουμε αναπτύξει, ούτε φυσικά πού βρίσκονται» στην Ουκρανία, είπε ο «Γιούρι», εκτιμώντας ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η μάχη σε όλον τον κόσμο».

«Ένας σκύλος που στοιχίζει μερικές χιλιάδες δολάρια μπορεί να αναλάβει αποστολές για τις οποίες θα έπρεπε σε διαφορετική περίπτωση να αναπτύξετε πολλούς ειδικούς, συστήματα επικοινωνίας και τουλάχιστον τρεις έως πέντε στρατιώτες», εξήγησε.

Αν ακινητοποιηθεί ή «συλληφθεί», ο «σκύλος» είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό έκτακτης ανάγκης ο οποίος διαγράφει όλα τα δεδομένα που έχει συλλέξει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

