Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία των ΗΠΑ σχεδιάζουν να διεξάγουν μια ακόμη ψηφοφορία σήμερα Τετάρτη «για να σταματήσουν τον αδικαιολόγητο πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν».

Η γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ, Δημοκρατική από το Ιλινόις, η οποία κατέθεσε το ψήφισμα για τις «Πολεμικές Εξουσίες», δήλωσε ότι ο πόλεμος που επέλεξε ο Τραμπ «έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο τις αμερικανικές ζωές στο εξωτερικό και εκτόξευσε τις τιμές για τους Αμερικανούς στην πατρίδα τους».

Είπε ότι η Γερουσία «πρέπει να εκπληρώσει το συνταγματικό της καθήκον και να ψηφίσει για να σταματήσει τον πόλεμο αμέσως, προτού η οικονομία των ΗΠΑ δεχθεί άλλο ένα πλήγμα και χαθούν περισσότερες ζωές».

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ ορίζει ότι το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος, μπορεί να κηρύξει πόλεμο.

Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να εγκρίνουν ψηφίσματα περί πολεμικών εξουσιών για να αναγκάσουν τον Τραμπ να λάβει άδεια από το Κογκρέσο πριν από την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι συνεργάτες του Τραμπ στο Κογκρέσο έχουν μπλοκάρει τις κινήσεις.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας θα συνεχίσουν να θέτουν το θέμα σε ψηφοφορία κάθε εβδομάδα, εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.