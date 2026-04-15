Βανς: «Ο Πάπας Λέων κάνει λάθος που λέει ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει ποτέ να διεξάγουν πόλεμο»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε συνέδριο του συντηρητικού οργανισμού Turning Point USA (TPUSA) στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια ότι εξακολουθεί να θαυμάζει τον Πάπα Λέοντα, παρά το γεγονός ότι αισθάνεται «απογοητευμένος» από την κριτική του ποντίφικα για τις πολιτικές των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Βανς δήλωσε ότι ο Πάπας έκανε λάθος που είπε ότι οι πολιτικές προσωπικότητες δεν πρέπει να χειρίζονται το σπαθί προσθέτοντας ότι ο ποντίφικας θα πρέπει «να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

«Ήταν ο Θεός με το μέρος των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τη Γαλλία από τους Ναζί; Ήταν ο Θεός με το μέρος των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα του Ολοκαυτώματος και απελευθέρωσαν αυτούς τους αθώους ανθρώπους από εκείνους που είχαν επιβιώσει από το Ολοκαύτωμα; Σίγουρα πιστεύω ότι η απάντηση είναι ναι», είπε ο Βανς.

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας επειδή επέκρινε την απόφασή του να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν. Ο Πάπας Λέων έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό ως «πραγματικά απαράδεκτη» και έχει δηλώσει ότι όποιος είναι μαθητής του Χριστού «δεν είναι ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε κραδαίνουν το σπαθί και σήμερα ρίχνουν βόμβες».

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.