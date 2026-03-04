Η Γερουσία των ΗΠΑ πρόκειται να ψηφίσει σήμερα για το αν θα εκκινήσει διαδικασία που θα περιορίσει την ικανότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, εν μέσω της ραγδαία κλιμακούμενης σύγκρουσης που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σημειώνει το CNN.

Η πρόταση, που συνυπογράφεται από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της Βιρτζίνια Τιμ Κέιν, αποσκοπεί στον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου και θα αποτελέσει δοκιμασία για ορισμένους από την ακροδεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι εδώ και χρόνια υποστηρίζουν την υπόσχεση του Τραμπ να κρατήσει την Αμερική μακριά από ξένους πολέμους.

«Όλοι πρέπει να δηλώσουν αν είναι υπέρ ή κατά αυτού του πολέμου», είπε ο Κέιν. «Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί και να δώσει στον πρόεδρο ένα εύκολο πάσο ή να παρακάμψει το Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε την Τρίτη ότι έφυγε από μια απόρρητη ενημέρωση με αξιωματούχους της κυβέρνησης «περισσότερο ανήσυχος παρά καθησυχασμένος».

«Αν τα επιχειρήματα για τον πόλεμο ήταν ισχυρά, θα ήταν συνεπή», δήλωσε ο Σούμερ. «Αντ' αυτού, τα επιχειρήματα αλλάζουν από ώρα σε ώρα», επεσήμανε.

Η απόφαση της Γερουσίας και ένα παρόμοιο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντιμετωπίζουν ελάχιστες πιθανότητες να περάσουν στο Κογκρέσο, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς.

