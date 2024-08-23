Το ναυάγιο με το υπερπολυτελές σκάφος Bayesian στα ανοικτά του Παλέρμο της Σικελίας, έχει εγείρει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε 6 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ η 18χρονη Χάνα Λιντς, κόρη του Βρετανού ιδιοκτήτη του σκάφους και μεγιστάνα Μάικλ, παραμένει αγνοούμενη.

Οι δύτες θα επιχειρήσουν και σήμερα Παρασκευή να κατέβουν, προκειμένου να ελέγξουν αν αυτή βρίσκεται σε κάποιο άλλο σημείο του πλοίου, καθώς δεν βρισκόταν στο σημείο που εντοπίστηκαν όλοι οι α΄λλοι άτυχοι επιβαίνοντες. Εικάζεται ότι η Χάνα είχε βγει έξω και ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του σκάφους όταν χτύπησε ο υδροστρόβιλος.

Υπενθυμίζεται ότι το γιότ βυθίστηκε μετά από χτύπημα ισχυρού ανεμοστρόβιλου, γνωστής ως θαλάσσια δίνη, τη Δευτέρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, χάθηκε κάτω από τα κύματα μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, γεγονός που υποδηλώνει μια ξαφνική και καταστροφική εξέλιξη, η οποία ήταν πιθανώς δύσκολο να προβλεφθεί ή να αντιμετωπιστεί από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή της θαλαμηγού, Τζιοβάνι Κονσταντίνο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή να βυθίστηκε σε 1 λεπτό. «Μέσω του Marine Traffic διαπιστώσαμε ότι με το που χτυπήθηκε το σκάφος από τον υδροστρόβιλο, η άγκυρά του το τράβηξε και στη συνέχεια μεσολάβησαν 16 μαρτυρικά λεπτά μέχρι τη βύθιση».

Παράλληλα, δεν λείπουν και οι αναφορές περί «ανθρωπίνου λάθους», καθώς η ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ενημερώσει πως επρόκειτο να χτυπούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, δεδομένου μάλιστα ότι δεν είχε βγει ούτε ένας ψαράς εκείνο το βράδυ υπό τον φόβο αυτόν. Επομένως, πολλά είναι τα καίρια ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, όπως για παράδειγμα το πώς ο καπετάνιος του Bayesian πήρε το ρίσκο να βγει στα ανοιχτά, χωρίς να ανάψει τη μηχανή για να φύγει ή γιατί δεν είχε ανοίξει η καταπακτή διαφυγής την ώρα που χτυπούσε η θαλάσσια δίνη.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να ανασύρουν το σκάφος από τον βυθό της θάλασσας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

