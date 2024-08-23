Απεσταλμένοι του Ισραήλ συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης σε συνομιλίες στο Κάιρο, την ώρα που λιγοστεύουν οι ελπίδες πως θα συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν μια εβδομάδα μετά από εκείνες στην Ντόχα ανάμεσα στους μεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) και τους επικεφαλής της Μοσάντ (κατασκοπεία) και της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία), αντίστοιχα τους Δαυίδ Μπαρνέα και Ρονέν Μπαρ.

Οι Μπαρνέα και Μπαρ βρίσκονται στο Κάιρο, όπου «διαπραγματεύονται για να σημειωθεί πρόοδος ώστε να κλειστεί συμφωνία για τους ομήρους», είπε χθες βράδυ ο Ομέρ Ντοστρί, εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνισε ποιοι άλλοι συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, είναι παρούσα αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

Οι νέες διαπραγματεύσεις διεξάγονται μετά την ένατη περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή, που όμως δεν έφερε κάποιο απτό αποτέλεσμα, και την τηλεφωνική συνδιάλεξη του κ. Νετανιάχου με τον Τζο Μπάιντεν, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος «υπογράμμισε πως επείγει η οριστικοποίηση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων».

Στις συνομιλίες στην Ντόχα, η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως υπέβαλε νέα συμβιβαστική πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι γνωστό ως τώρα.

Ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε πως ο κ. Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόταση και αξίωσε η Χαμάς να πράξει το ίδιο.

Ωστόσο οι αρχές του Ισραήλ ως σήμερα δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια πως ενέκριναν την αμερικανική πρόταση, ενώ η Χαμάς την απορρίπτει, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως ενσωμάτωσε σ’ αυτήν νέους «ισραηλινούς όρους», κυρίως για τον «διάδρομο της Φιλαδέλφειας».

Οι διαστάσεις απόψεων αφορούν κυρίως αυτόν τον διάδρομο, στενή ζώνη γης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις από τον Μάιο.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης Νετανιάχου συνεχίζει να είναι αδιάλλακτος ως προς τη διατήρηση ισραηλινών στρατευμάτων στη ζώνη αυτή.

«Ο πρωθυπουργός επιμένει στην αρχή ότι το Ισραήλ πρέπει να ελέγχει τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας για να εμποδιστεί ο επανεξοπλισμός της Χαμάς που θα της επέτρεπε να διαπράξει εκ νέου τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε χθες το γραφείο του κ. Νετανιάχου.

Αναχωρώντας προχθές Τετάρτη από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον εναντιώνεται σε «μακροπρόθεσμη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ».

Η Χαμάς αξιώνει να εφαρμοστεί πρόταση που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν την 31η Μαΐου και το κίνημα διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θυλάκου, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο υπό πολιορκία.

Για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα συνέβαλε να αποτραπεί ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τις απειλές του Ιράν και συμμάχων του να ανταποδώσουν τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, την 31η Ιουλίου στην Τεχεράνη, που αποδόθηκε στο Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες ότι διαπίστωσε πως τα έξι πτώματα που ανέσυρε προ ημερών από υπόγεια σήραγγα στη Χαν Γιούνις έφεραν τραύματα από σφαίρες και πρόσθεσε πως διενεργεί έρευνα για τις περιστάσεις των θανάτων τους.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας και χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αντίποινα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 40.265 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που δεν διευκρινίζει πόσοι ήταν άμαχοι και πόσο μαχητές. Πάντως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι περίπου 2,4 εκατ. κάτοικοι βιώνουν ανθρωπιστική καταστροφή, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για πέντε νεκρούς σε ισραηλινό βομβαρδισμό που έπληξε το σπίτι τους στη Χαν Γιούνις (νότια).

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν εξάλλου λόγο για μάχες ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιωτικούς και παλαιστίνιους μαχητές στον βορρά, καθώς και βομβαρδισμούς στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου.

Έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό, πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ (κεντρικά), όπου πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να φύγουν, κινούμενοι ανάμεσα στα συντρίμμια.

«Ζούμε με τον φόβο για τα παιδιά μας, οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κοντά στη Ντέιρ αλ Μπάλα η Ταχάνι Αμπού Σέρμπι, η οποία αρνείται να εκτοπιστεί για πολλοστή φορά, «παρά τον κίνδυνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

