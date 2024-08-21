Ανάμεσα στις τέσσερις σορούς που ανασύρθηκαν σήμερα από το πολυτελές γιοτ που βυθίστηκε ανοιχτά της Σικελίας είναι και αυτό του μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και της κόρης του, της Χάνα Λιντς, σύμφωνα με το Reuters.

Στο σκάφος, που ανήκει στη σύζυγο του Βρετανού επιχειρηματία τεχνολογίας Μάικ Λιντς, επέβαιναν 22 επιβάτες και το πλήρωμα, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Porticello, κοντά στο Παλέρμο, όταν ανατράπηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας τη Δευτέρα.

Νωρίτερα ανασύρθηκαν δύο ακόμα σοροί από το γιοτ, που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Οι ομάδες διάσωσης δεν έδωσαν αμέσως τα ονόματα ή το φύλο των πνιγμένων, που αποτελούν το δεύτερο,τρίτο, τέταρτο και πέμπτο θύματα του ναυαγίου που βρέθηκαν. Έχει γίνει γνωστό σύμφωνα με το BBC, ότι η μια σορός ανήκει σε κάποιον άντρα.

Στις έρευνες αξιοποιούνται και ειδικά ρομπότ. Η σορός του μάγειρα του γιοτ, Recaldo Thomas, εντοπίστηκε λίγο μετά τη βύθιση του σκάφους.

Τι προκάλεσε τη βύθιση του γιοτ - Έναρξη δικαστικής έρευνας

Οι αρχικές μαρτυρίες έκαναν λόγο ότι το σούπερ γιοτ βρέθηκε στο «μάτι» υδροσίφωνα και, κατόπιν περιδίνησης, έσπασε το τεράστιο κατάρτι του και άρχισε να βυθίζεται.

Ωστόσο, δύτες που κατόρθωσαν να φτάσουν στο ναυάγιο, σε βάθος 50 μέτρων, ανέφεραν ότι το κύτος του πλοίου είναι πεσμένο στο πλάι άθικτο, μαζί με το κατάρτι.

«Τα στοιχεία που έχουμε από τους δύτες είναι ότι το σκάφος είναι άθικτο, γυρισμένο στο πλάι» δήλωσε επίσης στο BBC Ο Μάθιου Σανκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης και πρόσθεσε ότι τα σκάφη δεν είναι σχεδιασμένα να πλέουν με τέτοιο καιρό».

Μετά από αυτές τις μαρτυρίες, και ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, η εισαγγελία του Τέρμινι Ιμερέσε άνοιξε δικαστική έρευνα για το περιστατικό.

Mike Lynch

Μια σειρά ατυχών γεγονότων

Οι αγνοούμενοι επέβαιναν στο γιοτ ως καλεσμένοι του Mike Lynch, του μεγιστάνα τεχνολογίας που αντιμετώπισε κατηγορίες για απάτη σχετικά με την εξαγορά της εταιρείας του Autonomy από τον κολοσσό υπολογιστών Hewlett-Packard.

Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι διόγκωσε την αξία της εταιρείας χρησιμοποιώντας αναδρομικές συμφωνίες για να παραπλανήσει σχετικά με τις πωλήσεις της, προσέθεσαν ότι απέκρυψε τη ζημιογόνο δραστηριότητα της επιχείρησης που αφορά τη μεταπώληση υλικού και τον κατηγόρησαν, επίσης, ότι εκφόβιζε ή απέλυε άτομα που εξέφραζαν ανησυχίες.

Ωστόσο, τελικά εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2022 για να δικαστεί, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο με την αθώωσή του.

Ο συνέταιρος του και συγκατηγορούμενος στη δίκη, Στίβεν Τσάμπερλεν το περασμένο Σάββατο ενώ έτρεχε σε δρόμο, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και σκοτώθηκε.

