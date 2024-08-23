Η Κάμαλα Χάρις αποδέχτηκε το χρίσμα των Δημοκρατικών και υποσχέθηκε να γίνει πρόεδρος όλων των Αμερικανών

Η Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα των Δημοκρατικών κατά την τελευταία ημέρα του συνεδρίου του κόμματος στο Σικάγο εν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

«Στο όνομα όλων των Αμερικανών», ανεξαρτήτως «κόμματος, φυλής, φύλου ή γλώσσας», όπως «αυτοί με τους οποίους μεγάλωσα, που δουλεύουν σκληρά, που προσπαθούν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, που προσέχουν ο ένας τον άλλο, όλων αυτών που η ιστορία τους μπορούσε να γραφτεί μόνο στο σπουδαιότερο έθνος του κόσμου, δέχομαι την υποψηφιότητα που μου αναθέτετε για να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ», είπε ξεσηκώνοντας τους συνέδρους.

Η Κάμαλα Χάρις εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ, προσάπτοντάς του πως θέλει να γυρίσει τη χώρα «πίσω», στο «παρελθόν», με το εξαιρετικά συντηρητικό πρόγραμμά του.

«Ξέρουμε πώς θα έμοιαζε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ. Είναι όλα γραμμένα στο Project 2025» είπε, παραπέμποντας στο άκρως συντηρητικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε από συνεργάτες του μεγιστάνα και έχει σκοπό να «γυρίσει τη χώρα μας στο παρελθόν», όπως είπε.

Το πλήθος των συνέδρων φώναζε ρυθμικά «δεν γυρνάμε πίσω».

Υποσχόμενη να είναι η πρόεδρος «όλων των Αμερικανών», η Χάρις σχολίασε πως παρότι «από πολλές απόψεις ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασόβαρος άνθρωπος, οι συνέπειες που θα είχε το να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο είναι εξαιρετικά σοβαρές».

Μάλιστα, είπε συγκεκριμένα ότι ο Τραμπ έχει «σαφή πρόθεση να φυλακίσει δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιπάλους και όποιον βλέπει ως εχθρό», μεταδίδει το CNN.

Μέση Ανατολή

Είπε ακόμη ότι θα «κλείσει» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας: «Είναι καιρός να συναφθεί η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και για να τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρρός», είπε. «Χάθηκαν τόσες ζωές αθώων. Απελπισμένοι και πεινασμένοι άνθρωποι φεύγουν, πάνε από ένα μέρος στο άλλο για να προστατευθούν. Το εύρος των ανθρώπινων δεινών είναι συνταρακτικό», είπε.

«Θα ορθώνω πάντα το ανάστημά μου για να υπερασπιστώ το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», πρόσθεσε επίσης.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ εργαζόμαστε για να τερματιστεί ο πόλεμος αυτός κατά τρόπο, ώστε το Ισραήλ να είναι ασφαλές, οι όμηροι να αφεθούν ελεύθεροι, τα δεινά στη Γάζα να τερματιστούν και οι Παλαιστίνιοι να μπορέσουν να δουν να γίνεται πραγματικότητα το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια, στην ασφάλεια, στην ελευθερία και στην αυτοδιάθεση», διαβεβαίωσε.

Ουκρανία

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία η Κάμαλα Χάρις δεσμεύθηκε πως θα σταθεί «σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας και των συμμάχων μας στο NATO» και δεν θα γίνει «φίλη δικτατόρων» αν εκλεγεί τον Νοέμβριο.

«Δεν θα γίνω φίλη τυράννων και δικτατόρων όπως ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που υποστηρίζουν τον Τραμπ, επειδή ξέρουν πως είναι εύκολο να χειραγωγηθεί με κολακείες και χάρες, επειδή ξέρουν ότι δεν θα επιδίωκε ποτέ να λογοδοτήσουν αυταρχικοί ηγέτες, καθώς και ο ίδιος θέλει να είναι αυταρχικός ηγέτης» είπε.

Η Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε να δημιουργήσει οικονομία που «θα επιτρέπει σε όλους να πετύχουν», που θα προσφέρει «ευκαιρίες», καθώς και να προωθήσει μειώσεις φόρων «για τη μεσαία τάξη» αν αναλάβει την εξουσία κατά τη διάρκεια της εκτενούς ομιλίας της αφού αποδέχθηκε το χρίσμα της παράταξής της κι έγινε η υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στο συνέδριό τους στο Σικάγο.

Μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη

Αναφερόμενη στο οικονομικό πρόγραμμά της διαβεβαίωσε πως πρόθεσή της είναι να δημιουργηθεί μια οικονομία «όπου ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνίζεται και να τα καταφέρνει, είτε ζει σε αγροτική περιοχή, σε μικρή ή σε μεγάλη πόλη».

Ακόμη, υποσχέθηκε να προωθήσει μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη, τονίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ αδιαφορεί γι’ αυτήν.

«Αντί για την αύξηση φόρων του Τραμπ, θα περάσουμε μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη που θα ωφελήσει πάνω από 100 εκατομμύρια Αμερικανούς», είπε, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένη.

Η Χάρις επιχειρηματολόγησε πως τα σχέδια του κ. Τραμπ για αύξηση δασμών θα συνεπάγονταν αυξήσεις τιμών. Χαρακτήρισε τη βελτίωση της κατάστασης για τη μεσαία τάξη «καθοριστικό στόχο» της δυνητικής προεδρίας της.

Μετανάστευση

Επίσης, δεσμεύθηκε να προωθήσει μεταρρύθμιση του «παρακμασμένου συστήματος για τη μετανάστευση» στις ΗΠΑ, αναφερόμενη στο πολιτικά εκρηκτικό ζήτημα που προβάλλουν κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.

«Ξέρω πως μπορούμε να αρθούμε στο ύψος της περήφανης κληρονομιάς μας ως έθνος μεταναστών και να αναμορφώσουμε το παρακμασμένο σύστημα μετανάστευσης» της χώρας, είπε υποσχόμενη να καταρτίσει σχέδιο που θα παίρνει υπόψη τις απόψεις και των δυο μεγάλων κομμάτων και κατηγορώντας ταυτόχρονα τον Ντόναλντ Τραμπ πως απέτυχε στο ζήτημα.

«Αρνούμαι να παίξω πολιτικά παιγνίδια με την ασφάλειά μας» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.