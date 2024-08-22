Οι δύτες ανέσυραν σήμερα και την πέμπτη σορό από το ναυάγιο του σούπερ γιοτ Bayesian ανοικτά του λιμανιού Πορτιτσέλο στη Σικελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η πέμπτη σορός που ανασύρθηκε ανήκει στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Μάικ Λιντς, (Mike Lynch).

Mike Lynch yacht latest: fifth body recovered from Bayesian by Italian search teams https://t.co/qVAvHGdPQ1 — The Guardian (@guardian) August 22, 2024

Νωρίς το πρωί επαναλήφθηκε και η επιχείρηση για τον εντοπισμό του τελευταίου νεκρού που παραμένει παγιδευμένος στο ναυαγισμένο γιοτ και, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, πρόκειται για τη 18χρονη κόρη του Μάικ Λιντς, Χάνα.

Χθες, οι δύτες ανέσυραν τέσσερα πτώματα από το βυθισμένο σκάφος. Οι σοροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Παλέρμο, όπου έγινε η ταυτοποίηση από το ιταλικό λιμενικό, σύμφωνα με το skynews.

Οι σοροί που ανασύρθηκαν ανήκουν στον πρόεδρο της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, τη σύζυγό του Τζούντιθ, τον δικηγόρο Κρις Μορβίλο και τη σύζυγό του Νέντα.

Τη Δευτέρα είχε ανασυρθεί η σορός του σεφ του σκάφους, Ρεκάλντο Τόμας.

Ο Τζιοβάνι Κονσταντίνο (Giovanni Costantino), ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της The Italian sea group, της εισηγμένης εταιρείας που κατασκεύασε το Bayesian το 2008, μίλησε στην Corriere della Sera για τα αίτια της ναυτικής τραγωδίας στο Παλέρμο.

«Όλα όσα έχουν γίνει, αποκαλύπτουν έναν πολύ μακρύ κατάλογο λαθών. Οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βρίσκονται στις καμπίνες, το σκάφος δεν έπρεπε να είναι αγκυροβολημένο. Και γιατί το πλήρωμα δεν γνώριζε για την εισερχόμενη θαλασσοταραχή; Οι επιβάτες ανέφεραν κάτι παράλογο, ότι δηλαδή η καταιγίδα έφτασε απροσδόκητα, από το πουθενά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλα ήταν προβλέψιμα. Έχω τους μετεωρολογικούς χάρτες εδώ μπροστά μου. Τίποτα δεν ήρθε ξαφνικά» ανέφερε ο επιχειρηματίας.

«Αναρωτηθείτε γιατί δεν ήταν κανένας ψαράς του Porticello έξω εκείνη τη νύχτα; Ένας ψαράς διαβάζει τον καιρό και ένα πλοίο όχι; Η θαλασσοταραχή ήταν πλήρως προβλέψιμη σε όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες. Ήταν αδύνατο να μην το ξέρει κανείς» κατέληξε ο κ. Κονσταντίνο.

Πηγή: skai.gr

