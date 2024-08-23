Ένοπλοι που εκτιμάται πως ήταν τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ σκότωσαν 13 αγρότες στην κεντρική Νιγηρία, περιοχή όπου τζιχαντιστές από το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας συμμαχούν με συμμορίες κακοποιών, ενημέρωσαν χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην περιοχή.

Η βορειοδυτική και η κεντρική Νιγηρία μαστίζονται εδώ και χρόνια από τη δράση συμμοριών, που οι αρχές αποκαλούν γενικά bandits: κάνουν εφόδους σε χωριά, σκοτώνουν, απαγάγουν, λεηλατούν και πυρπολούν καταστήματα, σπίτια...

Τζιχαντιστές που δρουν στο βορειοανατολικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής απέκτησαν το τελευταίο διάστημα πιο στενούς δεσμούς με τους κακοποιούς στην πολιτεία του Νίγηρα, όπου πλέον έχουν ισχυρή παρουσία, σύμφωνα με αξιωματούχους και αναλυτές.

Προχθές Τετάρτη, ένοπλοι που κυκλοφορούσαν με μοτοσικλέτες εισέβαλαν στην κοινότητα Ανγκουγουάν Μάι Γκίρο, στην περιοχή Σιρόρο, κι άνοιξαν πυρ εναντίον αγροτών, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών.

Πηγή στα σώματα ασφαλείας και υπάλληλος του ΟΗΕ στην περιοχή ανέφεραν πως δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, που αποδίδεται στην Μπόκο Χαράμ, μέλη της οποίας έχουν στρατοπεδεύσει στην περιοχή.

«Οι δράστες της επίθεσης», που ήταν «προφανώς τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ», σκότωσαν «13 ανθρώπους που εργάζονταν σε ιδιωτικό αγρόκτημα έξω από το χωριό Μαγκάμι», είπε η πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

Τα περισσότερα θύματα βρέθηκαν με «μια σφαίρα στο κεφάλι», γεγονός που «δείχνει ότι οι τρομοκράτες επιτέθηκαν με πρόθεση να σκοτώσουν», πρόσθεσε.

Εργαζόμενος του ΟΗΕ στην περιοχή έδωσε τον ίδιο απολογισμό κι επισήμανε πως τα θύματα είχαν εκτοπιστεί από την κοντινή κοινότητα Αλάουα, αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν πριν από έξι μήνες.

Τον Απρίλιο, μέλη της Μπόκο Χαράμ σκότωσαν δυο στρατιώτες και μέλη πολιτοφυλακής στο χωριό Αλάουα, αναγκάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις να αποσύρουν τους άνδρες τους από την κοινότητα. Φοβούμενοι νέες επιθέσεις, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό. Οι κακοποιοί κατέλαβαν κατόπιν σπίτια και καλλιέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

