Τρεις νεκροί ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί από τουριστικό σκάφος που ανετράπη και βυθίστηκε χθες στα ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να αναζητούν 13 αγνοούμενους, δήλωσε στο Reuters ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ερυθράς Θάλασσας Αμρ Χανάφι.

Το σκάφος "Sea Story" ανετράπη χθες κοντά στον Ύφαλο Σατάγια, μεταφέροντας 31 τουρίστες και 13 μέλη του πληρώματος σε πολυήμερη καταδυτική εκδρομή.

Η θαλαμηγός χτυπήθηκε από μεγάλα κύματα και βυθίστηκε σε 5-7 λεπτά.

Το ναυάγιο συνέβη ενώ στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες, με κύματα ύψους 3-4 μέτρων και ταχύτητες ανέμων 34 κόμβων, κάτι που οδήγησε τις Αρχές σε απαγόρευση απόπλου.

Δεκαέξι επιβάτες εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση από το Κυβερνείο της Ερυθράς Θάλασσας.

Είκοσι οκτώ επιζώντες διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευθούν. Οι επιζώντες φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο στη Μάρσα Αλάμ, όπου οι αρχές συνεργάζονται με τις πρεσβείες και τα προξενεία για να τους προσφέρουν βοήθεια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο Χανάφι δήλωσε ότι το σκάφος πέρασε την τελευταία φορά από επιθεώρηση ασφαλείας τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να αναφερθούν τεχνικά θέματα.

Το σκάφος, που ανήκει σε Αιγύπτιο υπήκοο, είχε μήκος 34 μέτρων και είχε λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας, ενός έτους, από την Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Πρόκειται για το δεύτερο σκάφος που βυθίζεται στην περιοχή φέτος. Τον Ιούνιο, άλλο σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές από μεγάλα κύματα αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Η Ερυθρά Θάλασσα, γνωστή για τους κοραλλιογενείς υφάλους και τη θαλάσσια ζωή, είναι βασικός καταδυτικός προορισμός της Αιγύπτου και παίζει σημαντικό ρόλο για την τουριστική βιομηχανία και την οικονομία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.