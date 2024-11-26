Μπαχτσελί στο φιλοκουρδικό κόμμα: Συνομιλήστε εσείς απευθείας με τον Οτσαλάν

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και σύμμαχος-κλειδί του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, διεύρυνε την πρότασή του για τον τερματισμό της 40ετούς σύγκρουσης με τους κούρδους αντάρτες προτείνοντας σήμερα το φιλοκουρδικό κόμμα του τουρκικού κοινοβουλίου να διεξαγάγει απ' ευθείας συνομιλίες με τον φυλακισμένο ηγέτη των κούρδων μαχητών Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Ο Μπαχτσελί διατύπωσε την πρόταση αυτή στο κοινοβούλιο, ένα μήνα αφού είχε προτείνει να ανακοινώσει ο Οτσαλάν το τέλος της κουρδικής εξέγερσης με αντάλλαγμα την πιθανότητα αποφυλάκισής του.

Ο Ερντογάν είχε περιγράψει την αρχική πρόταση του Μπαχτσελί ως «ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας», όμως δεν έχει κάνει λόγο για οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

«Περιμένουμε να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση επαφή ενώπιος ενωπίω ανάμεσα στο Ιμραλί και την ομάδα DEM και επαναλαμβάνουμε αποφασιστικά την έκκλησή μας», δήλωσε ο Μπαχτσελί στους βουλευτές του κόμματός του στη διάρκεια συνεδρίασής τους στο κονοβούλιο, χρησιμοποιώντας το όνομα του νησιού για να αναφερθεί στον Οτσαλάν.

Το Κόμμα DEM είναι το τρίτο μεγαλύτερο του κοινοβουλίου, με 57 βουλευτές. Το προκάτοχό του κόμμα είχε αναμιχθεί πριν από μια δεκαετία σε ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στην Άγκυρα και τον Οτσαλάν.

Ο Μπαχτσελί καταδικάζει τακτικά τους φιλοκούρδους πολιτικούς ως εργαλεία του PKK.

Η αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια και η αλλαγή της πολιτικής δυναμικής θεωρούνται παράγοντες που ωθούν την Άγκυρα προς τον τερματισμό της σύγκρουσης με το PKK. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι ασαφείς, καθώς η Άγκυρα δεν έχει δώσει στοιχεία για το τι μπορεί να σημάνει κάτι τέτοιο.

Ο Οτσαλάν, ιδρυτής του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), είναι φυλακισμένος στο νησί Ιμραλί, νότια της Κωνσταντινούπολης, αφότου συνελήφθη πριν από 25 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

