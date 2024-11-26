Ο ηγέτης του ισραηλινού κόμματος Εθνική Ενότητα Μπένι Γκαντζ επέκρινε την πρόταση για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ λέγοντας ότι είναι «μισή δουλειά» προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει την ελευθερία δράσης του κατά της Χεζμπολάχ.

«Η ιδέα ότι πρώτα θα ενημερώνουμε την επιτροπή και μετά θα αναλαμβάνουμε δράση είναι θεμελιωδώς εσφαλμένη, καθώς η Χεζμπολάχ μπορεί να κάψει τις πηγές πληροφοριών μας και να συνεχίσει τον πόλεμο» έγραψε ο Γκαντζ στο X, προφανώς αναφερόμενος στη διεθνή επιτροπή που θα παρακολουθεί την εκεχειρία.

«Είναι αδύνατο να μιλήσουμε με όρους 'προσωρινής κατάπαυσης του πυρός'. Η απόσυρση των δυνάμεων τώρα θα δημιουργήσει μια δυναμική που θα μας δυσκολέψει και θα διευκολύνει την ανασυγκρότηση της Χεζμπολάχ» λέει.

«Έχουμε πληρώσει τόσα πολλά -το αίμα των μαχητών μας, τους τραυματίες, τις τόσες μέρες που οι έφεδροι έδωσαν στη μάχη, τους προϋπολογισμούς και τους εξοπλισμούς. Οι κάτοικοι του βορρά έχουν διωχθεί για πάνω από ένα χρόνο και όσοι ζουν κοντά στα σύνορα μένουν σε καταφύγια», λέει.

«Δεν πρέπει να κάνουμε μόνο τη μισή δουλειά. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία για μια ισχυρή συμφωνία που θα αλλάξει ριζικά την κατάσταση στο βορρά» λέει ο Γκάντζ, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση Νετανιάχου τον περασμένο Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

