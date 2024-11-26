Εκτός ελέγχου φαίνεται πως βρίσκεται η κατάσταση στο Πακιστάν, με ομάδα υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν να μπαίνει στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα της χώρας.

Κατά την άφιξή τους στην πακιστανική πρωτεύουσα, οι Ένοπλες Δυνάμεις τους εκτόξευσαν δακρυγόνα όσο πλησίαζαν την «κόκκινη ζώνη» στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζονται κυβερνητικά κτίρια.

4 παραστρατιωτικοί νεκροί σε συγκρούσεις με διαδηλωτές

Η πορεία των διαδηλωτών ήρθε ως αναταπόκριση στο τελευταίο κάλεσμα ξεσηκωμού που απηύθυνε ο Χαν στους υποστηρικτές του, καλώντας τους να μη φύγουν από την πόλη μέχρι η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

«Δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία. Είναι εξτρεμισμός», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του, καταδικάζοντας την αιματοχυσία ως στόχο της επίτευξης «κακών πολιτικών σχεδίων».

Ορισμένα οχήματα σε μια συνοδεία διαδηλωτών πέρασαν πάνω από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώνοντας τους παραστρατιωτικούς, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε τις επιθέσεις σε «απατεώνες», αλλά δεν τους ταυτοποίησε περαιτέρω, λέγοντας ότι 4 παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο Χαν εκτίει ποινή φυλάκισης για διαφθορά, κατηγορία που ο ίδιος δεν αποδέχεται. Οι Αρχές έχουν θέσει όλο το Ισλαμαμπάντ σε καθεστώς lockdown, αποκλείοντας αυτοκινητόδρομους και αναστέλλοντας υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου σε αρκετές περιοχές. Στην πορεία, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή, η Αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες διαδηλωτές.

Η σύζυγος του Χαν, Μπούσρα Μπίμπι, και ένας στενός συνεργάτης του, ο Αλι Αμίν Γκανταμπούρ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής υπουργός της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνχουα, ηγήθηκαν πορείας που έφτασε στην πρωτεύουσα νωρίς σήμερα, Τρίτη, ανέφεραν στελέχη του κόμματός του και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Ο Χαν είπε στους διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς έναν κυκλικό κόμβο λίγο έξω από το Κοινοβούλιο. Τα αιτήματα του κόμματός του περιλαμβάνουν την ανάκληση των συνταγματικών τροποποιήσεων που ο ίδιος λέει ότι η κυβέρνηση έφερε ώστε να περιορίσει τις εξουσίες του δικαστικού σώματος.

Το Ισλαμαμπάντ ετοιμάζεται πλέον για περισσότερη βία τις επόμενες ώρες, καθώς συρρέουν υποστηρικτές του Χαν και από άλλα μέρη της πολυπληθούς μουσουλμανικής χώρας που υποφέρει από βαθύ πολιτικό διχασμό.

Τον Ιμράν Χαν βαρύνουν πάνω από 150 κατηγορίες, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για πολιτική δίωξη.

Πηγή: skai.gr

