Μετά τη δήλωση των ηγετών της Φινλανδίας να υποστηρίξουν την προσπάθεια της χώρας για το ΝΑΤΟ, η Σουηδία ενδέχεται να λάβει την απόφασή της για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία τη Δευτέρα 16 Μαΐου, αναφέρει την Πέμπτη η εφημερίδα Expressen.



Επικαλούμενη σχετικές πηγές, η εφημερίδα ανέφερε ότι το σουηδικό κοινοβούλιο θα συζητήσει την κατάσταση ασφαλείας τη Δευτέρα και η πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον θα συγκαλέσει στη συνέχεια ειδική συνεδρίαση για να λάβει την επίσημη απόφαση υποβολής αίτησης στη Συμμαχία.



Η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Αν Λίντε δήλωσε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις της Φινλανδίας στο θέμα, καθώς είναι «ο στενότερος εταίρος της Σουηδίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας».

Important message today from 🇫🇮 President @niinisto & PM @MarinSanna on @NATO membership. 🇫🇮 is 🇸🇪 closest security & defence partner, and we need to take 🇫🇮 assessments into account. 🇸🇪 will decide after the report from the security policy consultations has been presented.