Μήνυμα ΕΕ στη Σερβία για την ένταση στο Κόσοβο: «Να αποσυρθούν οι βίαιοι διαδηλωτές»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία και υποστηρίζουμε σταθερά την KFOR του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ

Τις τελευταίες μέρες η ατμόσφαιρα στο Κοσσυφοπέδιο «μυρίζει μπαρούτι» με νέες εθνικές εντάσεις μετά την εκλογή αλβανικής καταγωγής δημάρχων σε αρκετές πόλεις, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα στην περιοχή του βορείου Κοσόβου, όπου ζουν κυρίως Σέρβοι, έπειτα από εκλογές τις οποίες οι Σέρβοι μποϊκόταραν.

Οι Σέρβοι του Κοσσόβου αντιδρούν στην ανάληψη καθηκόντων των αλβανικής καταγωγής δημάρχων με συνεχείς διαδηλώσεις μπροστά στα δημαρχεία.

Εχθές σημειώθηκαν αιματηρά επεισόδια μεταξύ Σέρβων διαδηλωτών και στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην πόλη Ζβέτσαν, με δεκάδες τραυματίες εκατέρωθεν.

Ένταση επικρατεί και στους άλλους τρεις δήμους (Βόρεια Μιτρόβιτσα, Λεποσάβιτς, Ζούμπιν Πότοκ) όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία ενώ ισχυρές ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις και σερβικά τανκς «περιφρουρούν» την τάξη.

Τον Φεβρουάριο του 2008 το Κοσσυφοπέδιο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία ύστερα από χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ των Σέρβων και των κατά κόρον Αλβανών κατοίκων.

Το Κοσσυφοπέδιο έχει αναγνωριστεί από τις ΗΠΑ και τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ. Η Σερβία, με την υποστήριξη της συμμάχου Ρωσίας, δεν το αναγνωρίζει, όπως και οι περισσότεροι Σέρβοι κάτοικοί του.

Μπορέλ σε Βούσιτς: «Να αποσυρθούν οι βίαιοι διαδηλωτές»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει απερίφραστα τη βία στο βόρειο τμήμα του Koσόβου, τόνισε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, επισημαίνοντας ότι αναμένεται από τις αρχές «να αναστείλουν την αστυνομική επιχείρηση με επίκεντρο τα δημοτικά κτίρια» και «να αποσυρθούν οι βίαιοι διαδηλωτές».

Επίσης, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι «οι βίαιες ενέργειες κατά πολιτών, κατά των μέσων ενημέρωσης, κατά των αρχών επιβολής του νόμου και των στρατευμάτων της KFOR είναι απολύτως απαράδεκτες και μας φέρνουν σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση».

«Εμείς, η ΕΕ, υποστηρίζουμε σταθερά την KFOR του ΝΑΤΟ στην εκπλήρωση της εντολής της προς το συμφέρον της ειρήνης και της σταθερότητας στο Κόσοβο», προσέθεσε.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι είχε επαφές με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι και με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Ζήτησα από τις δύο πλευρές να λάβουν επειγόντως μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, άμεσα και άνευ όρων και κάθε περαιτέρω μονομερής δράση πρέπει να αποφευχθεί», υπογράμμισε.

Τέλος, ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι εργάζεται για τη διοργάνωση μιας διμερούς συνάντησης υψηλού επιπέδου.

