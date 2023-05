Τεταμένη η κατάσταση στο Κόσοβο - Κίνδυνος επέκτασης των επεισοδίων που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομίας και Σέρβων

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο Κόσοβο μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν χθες μεταξύ των Αρχών και των διαδηλωτών.

Το ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «εντελώς απαράδεκτες» επιθέσεις στο Κοσσυφοπέδιο, από τις οποίες τραυματίστηκαν περίπου 25 αστυνομικοί.

Η αστυνομία και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ συγκρούστηκαν χθες με Σέρβους διαδηλωτές στο βόρειο τμήμα όπου σημειώθηκαν ταραχές για την τοποθέτηση Αλβανών δημάρχων.

Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν χθες σε κυβερνητικό κτίριο στο Ζβέκαν, αλλά απωθήθηκαν από τις δυνάμεις της αστυνομίας που έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Στρατιώτες του ΝΑΤΟ σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από δύο δημαρχεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, στρατιωτικοί από την Ιταλία και την Ουγγαρία ήταν μεταξύ των τραυματιών στα βίαια επεισόδια της Δευτέρας. Τρεις από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση ενώ πέντε άτομα έχουν συλληφθεί.

Serbs fighting for their existence in Kosovo against Albanians and NATO today in Kosovska Mitrovica.

Kosovo, was stolen from Serbia after NATO bombing them for 78 days and nights in 1999 destroying the whole country but Serbs will never give up their land.

Kosovo is Serbia 🇷🇸 pic.twitter.com/mzs482wB2k