Μόντι: Ορόσημο για τις σχέσεις των δύο πλευρών η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ

«Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας» δήλωσε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Ινδίας

Μόντι

Σημαντικό ορόσημο για τις σχέσεις των δύο πλευρών χαρακτήρισε τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Μόντι ευχαρίστησε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια «για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου» και κατέληξε:

«Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον».

