Σημαντικό ορόσημο για τις σχέσεις των δύο πλευρών χαρακτήρισε τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Μόντι ευχαρίστησε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια «για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου» και κατέληξε:

«Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον».

Η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή η συμφωνία θα… — Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026

Πηγή: skai.gr

