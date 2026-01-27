Ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε επιβατικό τρένο που μετέφερε 291 άτομα στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Χάρκοβο, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, δήλωσε την Τρίτη o αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ολέξι Κουλέμπα χαρακτήρισε την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως «άμεση πράξη ρωσικής τρομοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

