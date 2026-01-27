Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone, προκάλεσε ζημιές σε επιβατικό τρένο κοντά στο Χάρκοβο

Ο Ολέξι Κουλεμπα χαρακτήρισε την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως άμεση πράξη ρωσικής τρομοκρατίας

επίθεση με drone

Ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε επιβατικό τρένο που μετέφερε 291 άτομα στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Χάρκοβο, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, δήλωσε την Τρίτη o αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ολέξι Κουλέμπα χαρακτήρισε την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως «άμεση πράξη ρωσικής τρομοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Χάρκοβο Drones
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark