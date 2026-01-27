Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να μαζέψει όση ψυχική δύναμη μπορεί για να παίξει κανονικά την Πέμπτη απέναντι στη Λιόν στη Γαλλία, μετά τον χαμό των οπαδών του στην άσφαλτο, στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας…

Η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, συνεπώς ο «δικέφαλος του βορρά» θα ταξιδέψει κανονικά για τη Γαλλία την Τετάρτη, εν μέσω βαρύ πένθους.

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μεταφέροντας συνεχώς τα νεότερα από το ρεπορτάζ μετά και τα όσα τραγικά έχουν συμβεί από νωρίς το μεσημέρι, έκανε επίσης λόγο για έναν πολύ σοβαρά τραυματισμένο άνδρα...

Την ίδια στιγμή, πάντως, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αιτήθηκε κι εκείνη την αναβολή της δικής της αναμέτρησης, για εγχώρια βέβαια, ώστε να μη διεξαχθεί η αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στη Μύκονο.

