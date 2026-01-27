Χανιά: Συναγερμός της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αποθήκη στον Πλατανιά

Συναγερμός κινητοποίησε το απόγευμα της Τρίτης τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του Πλατανιά.

Όπως αναφέρει το Kriti24, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

