Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με «μεγάλα αντίποινα» και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνονται επικίνδυνα, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ευθέως το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην περιοχή και την Τεχεράνη να δηλώνει έτοιμη για «μεγάλη απάντηση», ακόμη και με κλείσιμο του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμαντ Αλί Ναϊνί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «αν το αεροπλανοφόρο τους κάνει το λάθος και εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, θα γίνει στόχος», σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Hamshahri, που επικαλείται το Al Jazeera.

Παράλληλα, η εφημερίδα Javan ανέφερε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για μια μεγάλη απάντηση» σε περίπτωση που δεχθεί πλήγμα από τις ΗΠΑ και ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, βασικού κόμβου διέλευσης των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ περιλαμβάνουν πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή στοχευμένες επιθέσεις εναντίον της ηγεσίας υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παραμένει ασαφές αν και σε ποιο βαθμό βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο ορκισμένων αντιπάλων.



