Η Ισπανία θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα της σύγκρουσης τρένων υψηλής ταχύτητας την περασμένη εβδομάδα που προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 150, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Η χώρα προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από την καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ κοντά στη νότια πόλη Κόρντομπα που οδήγησε σε έναν από τους μεγαλύτερους απολογισμούς θανάτων από σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία και τον υψηλότερο στην Ισπανία από το 2013.

Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν θα λάβουν 216.000 η κάθε μία εντός τριών μηνών το πολύ -- 72.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή από την κυβέρνηση και προκαταβολική ασφαλιστική αποζημίωση 72.000 ευρώ. Άλλα 72.000 θα καταβληθούν από την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση των επιβατών.

«Ξέρουμε πως οι κανονικές διαδικασίες και τα νομικά χρονοδιαγράμματα δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στη ζωτική επείγουσα ανάγκη μιας τραγωδίας όπως αυτή», είπε ο Πουέντε, προσθέτοντας πως τα θύματα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να περιμένουν για χρόνια προκειμένου να λάβουν υποστήριξη.

Οι πληρωμές στους τραυματίες θα κυμαίνονται από 2.400 έως 84.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Πουέντε. Ο υπουργός τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης μετά το δυστύχημα στη Αδαμούθ και άλλα συμβάντα την ίδια εβδομάδα, περιλαμβανομένου του θανάτου ενός μηχανοδηγού στην Καταλονία και άλλων δύο ατυχημάτων χωρίς απώλειες. Το κυριότερο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την παραίτησή του.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, ο Πουέντε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει ήρεμη συνείδηση, κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επικοινωνήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στους πολίτες.

Η σιδηροδρομική υπηρεσία της Καταλονίας Rodalies αντιμετώπισε επίσης προβλήματα την περασμένη εβδομάδα όταν πολλοί οδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να χάσουν τα δρομολόγιά τους, ενώ μία βλάβη στο λογισμικό προκάλεσε κατάρρευση του κύριου κέντρου της για τον έλεγχο σιδηροδρομικής κυκλοφορίας χθες, Δευτέρα.

