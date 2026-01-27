Λογαριασμός
Η Σέινμπαουμ δεν διαψεύδει δημοσίευμα ότι το Μεξικό ανέστειλε αποστολή πετρελαίου στην Κούβα

Φιλοαμερικανική ενέργεια από τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής - «Ήταν κυρίαρχη απόφαση και ελήφθη, εφόσον κρίθηκε απαραίτητο», εξήγησε η πρόεδρος της χώρας

Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δεν διέψευσε την Τρίτη δημοσίευμα που ανέφερε ότι το Μεξικό ανέστειλε αποστολή αργού πετρελαίου προς την Κούβα, λέγοντας ότι οι αποστολές πετρελαίου της χώρας αποτελούν κυρίαρχη απόφαση.

«Η απόφαση για το πότε αποστέλλεται και με ποιον τρόπο αποστέλλεται είναι κυρίαρχη απόφαση και καθορίζεται από την Pemex βάσει των συμβολαίων, ή, σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, ως ανθρωπιστική απόφαση για την αποστολή του υπό ορισμένες συνθήκες», δήλωσε η Σέινμπαουμ.

Ερωτηθείσα αν διαψεύδει το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το Μεξικό ανέστειλε αποστολή προς την Κούβα, η Σέινμπαουμ απάντησε: «Είναι κυρίαρχη απόφαση και λαμβάνεται τη στιγμή που αυτό κρίνεται απαραίτητο».

