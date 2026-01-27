Ο Iνδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με στόχο την εμβάθυνση των οικονομικών και στρατηγικών δεσμών τους.

Η συμφωνία, η οποία αφορά 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, συνήφθη μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων. Χαρακτηρίστηκε από τις δύο πλευρές ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών», σημειώνει το Associated Press.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διμερείς συμφωνίες στον τομέα του εμπορίου. Η συμφωνία έρχεται σε μια κομβική στιγμή που η Ουάσινγκτον επιβάλλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές τόσο από την Ινδία όσο και από την ΕΕ.



Πηγή: skai.gr

