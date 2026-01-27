Τουρκία: Σχέδια για «ζώνη ασφαλείας» εντός του Ιράν σε περίπτωση κατάρρευσης της Τεχεράνης

Η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας στην ιρανική πλευρά των συνόρων, σε περίπτωση που καταρρεύσει η κυβέρνηση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την Πέμπτη βουλευτές σε κλειστή συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, λέγοντάς τους ότι η Άγκυρα προετοιμάζεται για διάφορα πιθανά σενάρια σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο που επικαλείται δύο συμμετέχοντες στη σύσκεψη που μίλησαν στο MEE.

Στόχος της Άγκυρας είναι να αποτραπεί ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Τουρκία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αξιωματούχοι δεν έκαναν ρητή αναφορά στον όρο «ζώνη ασφαλείας», παρότι κατέστη σαφές ότι είναι διατεθειμένοι να υπερβούν τα συνήθη μέτρα.

«Ουσιαστικά, είπαν ότι πιστεύουν πως πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν στην ιρανική πλευρά, ώστε όσοι ενδέχεται να κινηθούν σε περίπτωση μεταναστευτικού κύματος να παραμείνουν εκεί», ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα έχει ενισχύσει την ασφάλεια κατά μήκος των 560 χιλιομέτρων των συνόρων με το Ιράν, μέσω ενός τεχνολογικά ενισχυμένου συστήματος φυσικών φραγμών.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν 203 ηλεκτροοπτικούς πύργους και 43 πύργους με ανελκυστήρα, έναν αρθρωτό τσιμεντένιο τοίχο μήκους 380 χιλιομέτρων και 553 χιλιόμετρα αμυντικών τάφρων.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι συνοριακές περιοχές παρακολουθούνται σε εικοσιτετράωρη βάση από συστήματα αναγνώρισης και επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων drones και αεροσκαφών.



