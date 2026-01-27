Εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του συνόλου των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που κατέθεσαν οι 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 3,25 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 481 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα, και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

*Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης: Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 166 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανέρχονται στα 215,8 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 50.000.000 ευρώ (30,1%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 40.000.000 ευρώ (24,1%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 35.680.000 ευρώ (21,5%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 25.500.000 ευρώ (15,4%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 7.500.000 ευρώ (4,5%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 4.000.000 ευρώ (2,4%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 3.320.000 ευρώ (2%).

*Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 115 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται στα 149,5 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 65.000.000 ευρώ (56,52%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 18.000.000 ευρώ (15,65%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 13.000.000 ευρώ (11,3%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 8.000.000 ευρώ (6,96%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 7.000.000 ευρώ (6,09%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2.500.000 ευρώ (2,17%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.500.000 ευρώ (1,3%).

*Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων: Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 89 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχονται στα 115,7 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 56.700.000 ευρώ (63,7%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 18.100.000 ευρώ (20,3%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 4.700.000 ευρώ (5,3%). Διοικητική υποστήριξη 3.350.000 ευρώ (3,8%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 3.300.000 ευρώ (3,7%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 2.500.000 ευρώ (2,8%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός 350.000 ευρώ (0,4%).

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης του συνόλου των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που κατέθεσαν οι 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 3,25 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

