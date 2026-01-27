Μυρωδιές, έθιμα και παραδοσιακοί χοροί από τη Δερβιτσάνη

O πολιτιστικός σύλλογος Δερβιτσάνης φιλοξένησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ και τα μέλη του δημιούργησαν ένα γλέντι όπου μας έδειξαν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Το χωριό Δερβιτσάνι είναι ένα από τα χωριά που ζουν μεγάλα τμήματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Οι κάτοικοι εκεί μας μίλησαν για το πως επιβιώνουν αλλά και για το πως έχουν κρατήσει ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.