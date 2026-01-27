Εν μέσω αυξημένων εντάσεων με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με την CENTCOM να ανακοινώνει πολυήμερη αεροπορική άσκηση ετοιμότητας και την άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Ένατη Αεροπορική Δύναμη, γνωστή και ως Air Forces Central (AFCENT), που αποτελεί το αεροπορικό σκέλος της CENTCOM, θα πραγματοποιήσει μια «πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας με στόχο να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε ολόκληρη τη ζώνη ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ», σύμφωνα με ανακοίνωση της AFCENT.

U.S. Air Forces Central will be conducting a multi-day readiness exercise to demonstrate the ability to deploy, disperse, and sustain combat airpower across the U.S. Central Command area of responsibility.



Η ζώνη ευθύνης της CENTCOM καλύπτει 21 χώρες, από τη Βορειοανατολική Αφρική και τη Μέση Ανατολή έως την Κεντρική και Νότια Ασία, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες σε πολλαπλές τοποθεσίες, με την έγκριση των χωρών υποδοχής και σε «στενό συντονισμό με τις πολιτικές και στρατιωτικές αεροπορικές αρχές», όπως ανέφερε η CENTCOM.

Η άσκηση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του έφτασαν στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

