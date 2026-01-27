Λογαριασμός
Εν μέσω εντάσεων με το Ιράν, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αεροπορική άσκηση στη Μέση Ανατολή

Η άσκηση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία έφτασαν στη Μέση Ανατολή

Εν μέσω αυξημένων εντάσεων με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με την CENTCOM να ανακοινώνει πολυήμερη αεροπορική άσκηση ετοιμότητας και την άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Ένατη Αεροπορική Δύναμη, γνωστή και ως Air Forces Central (AFCENT), που αποτελεί το αεροπορικό σκέλος της CENTCOM, θα πραγματοποιήσει μια «πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας με στόχο να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε ολόκληρη τη ζώνη ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ», σύμφωνα με ανακοίνωση της AFCENT.

Η ζώνη ευθύνης της CENTCOM καλύπτει 21 χώρες, από τη Βορειοανατολική Αφρική και τη Μέση Ανατολή έως την Κεντρική και Νότια Ασία, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες σε πολλαπλές τοποθεσίες, με την έγκριση των χωρών υποδοχής και σε «στενό συντονισμό με τις πολιτικές και στρατιωτικές αεροπορικές αρχές», όπως ανέφερε η CENTCOM.

Η άσκηση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του έφτασαν στη Μέση Ανατολή.

