Ναΐμ Κασέμ: Ο «άνθρωπος της Τεχεράνης» που ήθελε να κάνει το Ισραήλ «να κλάψει πρώτο»

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, που εξελέγη επικεφαλής της λιβανέζικης ένοπλης ομάδας, είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του κινήματος για περισσότερα από 30 χρόνια και θεωρείται «άνθρωπος της Τεχεράνης».



Ο Κασέμ ήταν δεύτερος στην ιεραρχία της σιιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης, και χαίρει σεβασμού μεταξύ των ισλαμιστών.

Μιλώντας από μια άγνωστη τοποθεσία στις 8 Οκτωβρίου, ο Κασέμ υποστήριξε ότι η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ «είναι ένας πόλεμος για το ποιος κλαίει πρώτος» και ότι η Χεζμπολάχ «δεν θα έκλαιγε πρώτη». Οι δυνατότητες της ομάδας ήταν ανέπαφες παρά τα «οδυνηρά χτυπήματα» από το Ισραήλ ισχυρίστηκε.



Αλλά πρόσθεσε ότι η ομάδα στήριξε τις προσπάθειες του προέδρου του κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι - ενός συμμάχου της Χεζμπολάχ - να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός, παραλείποντας για πρώτη φορά οποιαδήποτε αναφορά σε συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα ως προϋπόθεση για να σταματήσει η οργάνωση την επίθεση στο Ισραήλ.



Η 30λεπτη τηλεοπτική του ομιλία ήρθε λίγες μέρες αφότου θεωρήθηκε ότι το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν έγινε στόχος ισραηλινού πλήγματος, και 11 ημέρες μετά την εξόντωση του Νασράλα από τις IDF.





Η δολοφονία του Σαφιεντίν επιβεβαιώθηκε από τη Χεζμπολάχ στις 23 Οκτωβρίου.



Ο Κασέμ διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός το 1991 από τον τότε γενικό γραμματέα της ένοπλης ομάδας Αμπάς αλ Μουσάουι, ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση ισραηλινού ελικοπτέρου τον επόμενο χρόνο.



Ο Κασέμ παρέμεινε στο ρόλο του όταν ο Νασράλα έγινε ηγέτης, και υπήρξε εδώ και πολύ καιρό ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, δίνοντας συνεντεύξεις με ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι διασυνοριακές εχθροπραξίες με το Ισραήλ μαίνονταν τον τελευταίο χρόνο.



Η τηλεοπτική ομιλία του Κασέμ στις 8 Οκτωβρίου ήταν η δεύτερη από τότε που οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο.



Ήταν το πρώτο μέλος της ανώτατης ηγεσίας της Χεζμπολάχ που προέβη σε τηλεοπτικά σχόλια μετά τη δολοφονία του Νασράλα σε αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού στις 27 Σεπτεμβρίου.



Μιλώντας στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Κασέμ είπε ότι η Χεζμπολάχ θα επέλεγε διάδοχο του σκοτωμένου γενικού γραμματέα της «με την πρώτη ευκαιρία» και θα συνεχίσει να πολεμά το Ισραήλ ως αλληλέγγυα με τους Παλαιστίνιους.



«Αυτό που κάνουμε είναι το ελάχιστο... Γνωρίζουμε ότι η μάχη μπορεί να είναι μακρά», σημείωσε σε μια ομιλία 19 λεπτών.



Γεννημένος το 1953 στη Βηρυτό σε οικογένεια από το νότο του Λιβάνου, ο Κασάμ ξεκίνησε τον πολιτικό ακτιβισμό με το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Αμάλ.



Έφυγε από την ομάδα το 1979 στον απόηχο της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, η οποία διαμόρφωσε την πολιτική σκέψη πολλών νεαρών Λιβανέζων σιιτών ακτιβιστών.



Ο Κασέμ συμμετείχε σε συναντήσεις που οδήγησαν στον σχηματισμό της Χεζμπολάχ, που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως απάντηση στην ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο το 1982.

Υπήρξε ο γενικός συντονιστής των προεκλογικών εκστρατειών της από τότε που διεξήχθησαν για πρώτη φορά εκλογές στον Λίβανο το 1992.



Το 2005, έγραψε τηνιστορία της Χεζμπολάχ που θεωρείται ως μια σπάνια «εσωτερική ματιά» στην οργάνωση. Ο Κασέμ φοράει λευκό τουρμπάνι σε αντίθεση με τον Νασράλα και τον Σαφιεντίν, των οποίων τα μαύρα τουρμπάνι υποδήλωναν την ιδιότητά τους ως απόγονοι του προφήτη Μωάμεθ.

