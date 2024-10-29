Η Χεζμπολάχ εξέλεξε τον Ναΐμ Κασέμ ως νέο γενικό γραμματέα της οργάνωσης, στη θέση του Χασάν Νασράλα που σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινή επιδρομή σε συνοικία της Βηρυτού. Ο Κασέμ ήταν δεύτερος στην ιεραρχία της σιιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι οι IDF τόνισαν την Τρίτη ότι οι στρατιωτικοί στόχοι στον Λίβανο έχουν σχεδόν επιτευχθεί, και ότι η κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει πλέον διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατάπαυση του πυρός μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.



Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στo ενημερωτικό σάιτ Ynet ότι υπάρχει πρόοδος σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της Χεζμπολάχ:



«Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονος,

«Και όποιος στραφεί στον Αλλάχ και στον Αγγελιοφόρο Του και σε αυτούς που πιστεύουν - τότε όντως, το Κόμμα του Αλλάχ είναι αυτό που θα νικήσει».

Ο Παντοδύναμος Θεός είπε την αλήθεια

Με βάση την πίστη στον Παντοδύναμο Θεό, τη δέσμευση στο αυθεντικό Μωαμεθανικό Ισλάμ και την προσήλωση στις αρχές και τους στόχους της Χεζμπολάχ, και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο μηχανισμό για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα, η Χεζμπολάχ Σούρα συμφώνησε να εκλέξει τον Σεΐχη Ναΐμ Κασέμ ως Γενικό Γραμματέα της Χεζμπολάχ, κουβαλώντας το ευλογημένο λάβαρο σε αυτή την πορεία, ζητώντας από τον Παντοδύναμο Θεό εκπλήρωσε την ευγενή αποστολή του στην ηγεσία της Χεζμπολάχ και της ισλαμικής της αντίστασης.



Δεσμευόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό και στο πνεύμα του υψηλότατου και πιο πολύτιμου μάρτυρά μας, του Σεβασμιωτάτου Σαγιέντ Χασάν Νασράλα (ο Θεός να είναι ικανοποιημένος μαζί του), των μαρτύρων, των μαχητών της Ισλαμικής αντίστασης και του σταθερού, υπομονετικού και πιστού λαού μας, να εργαστούμε μαζί για να επιτύχουμε τις αρχές της Χεζμπολάχ και τους στόχους της πορείας της, και να διατηρήσουμε τη φλόγα της αντίστασης φωτεινή και το λάβαρό της υψωμένο μέχρι να επιτευχθεί η νίκη και ο Θεός να είναι νικητής Κατ' εντολή του, ο Θεός είναι Δυνατός και Ισχυρός.

Τρίτη 29-10-2024



25 Rabi’ al-Thani 1446 AH»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.