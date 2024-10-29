Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία, καθώς το πρώτο άτομο που υποβλήθηκε σε ευθανασία μέσω της λεγόμενης κάψουλας αυτοκτονίας Sarco, βρέθηκε με σημάδια στραγγαλισμού στο λαιμό της.

Η 64χρονη Αμερικανίδα πέθανε μέσα στην κάψουλα που είχε τοποθετηθεί στο Merishausen της Ελβετίας, στις 23 Σεπτεμβρίου, αφού πάτησε ένα κουμπί που διοχετεύει αέριο αζώτου στον σφραγισμένο θάλαμο, προκαλώντας θανατηφόρα υποξία.

Σύμφωνα με την Dailymail, που επικαλείται μέσα ενημέρωσης της Ελβετίας, ο ιατροδικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση αυτοκτονίας φαίνεται να έχει αποφανθεί πως η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στον αυχένα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο Willet, ο πρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος εικάζεται ότι ήταν ο μοναδικός που βρισκόταν μπροστά στην αυτοκτονία της Αμερικανίδας, μητέρας δύο παιδιών.

Ακόμη και σήμερα παραμένει υπό κράτηση - σχεδόν πέντε εβδομάδες μετά τον θάνατο της Αμερικανίδας.

Οι ανακριτές διερευνούν τώρα τον θάνατο της γυναίκας, με τον γενικό εισαγγελέα Peter Sticher να εγείρει την υποψία για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» αφού υπαινίχθηκε στο δικαστήριο ότι η 64χρονη μπορεί να στραγγαλίστηκε, αναφέρει η ολλανδική εφημερίδα de Volkskrant.

Η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στον αυχένα, σύμφωνα με ιατροδικαστή, ο οποίος μίλησε στον εισαγγελέα λίγες ώρες μετά τον θάνατό της.

Αλλά δεν έχει υπάρξει επίσημη έκθεση νεκροψίας, με τον Volkskrant να αναρωτιέται γιατί ο Sticher δεν κατηγόρησε δημόσια τον Willet για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως», αλλά χρησιμοποίησε την υποψία του για να πείσει έναν δικαστή να παρατείνει την κράτηση του.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της ελβετικής εταιρείας Sarco, Florian Willet, παραμένει εδώ και εβδομάδας υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι που είχαν συλληφθεί έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Τι είχε συμβεί

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2024 όλος ο κόσμος έστρεψε το βλέμμα του στην Ελβετία, παρακολουθώντας με θλίψη και απορία την αυτοκτονία μιας 64χρονης Αμερικανίδας, η οποία πέθανε μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, τον Sarco, εισπνέοντας άζωτο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο Willet, ο πρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος εικάζεται ότι ήταν ο μοναδικός που βρισκόταν μπροστά στην αυτοκτονία της Αμερικανίδας, μητέρας δύο παιδιών.

Ο γενικός εισαγγελέας Peter Sticher μίλησε για «ανθρωποκτονία από πρόθεση» αφού υπαινίχθηκε στο δικαστήριο ότι η 64χρονη μπορεί να στραγγαλίστηκε, αναφέρει η ολλανδική εφημερίδα de Volkskrant.

Ο εισαγγελέας βασίστηκε στα όσα υποστήριξε ο ιατροδικαστής, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη έκθεση νεκροψίας.

Η γυναίκα είχε διαγνωστεί με οστεομυελίτιδα στη βάση του κρανίου με την εταιρεία Sarco να υποστηρίζει ότι τα σημάδια θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από την ασθένειά της.

..an idyllic peaceful death in a Swiss forest where The Last Resort @tlrswiss used the Sarco device to help a US woman have the death she wanted..Lees dit artikel op de Volkskrant https://t.co/6DbKfmzYnC — Philip Nitschke (@philipnitschke) September 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.