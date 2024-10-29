Εφιαλτική κλιμάκωση, ή «αδυναμία»; Το δίλημμα που αντιμετωπίζει το Ιράν

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Ο άνθρωπος που λαμβάνει όλες τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, δεν θέλησε να πάρει ούτε μία». Με αυτά τα λόγια ο βρετανικός The Economist επιλέγει να σχολιάσει την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ για την από καιρό αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αλί Χαμενεϊ επέλεξε να αποφασίσουν άλλοι για το πώς η Τεχεράνη θα επιλέξει να απαντήσει στο ισραηλινό ανταποδοτικό χτύπημα κατά του Ιράν. «Οι αξιωματούχοι μας θα πρέπει να είναι εκείνοι που θα αξιολογήσουν και θα κατανοήσουν με ακρίβεια τι πρέπει να γίνει», τόνισε χαρακτηριστικά ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, με τον Economist να υπογραμμίζει πως η εν λόγω τοποθέτηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ δεν αποτελεί ούτε επίδειξη αυτοσυγκράτησης, ούτε όμως και κήρυξη πολέμου.

Για τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωπο με ένα δίλημμα.

Εάν προβεί σε αντίποινα, γράφει η αμερικανική εφημερίδα, τότε θα ρισκάρει η περιοχή να οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση, τη στιγμή που η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, οι σύμμαχοί αυτής παραπαίουν, η ίδια αποδεικνύεται ευάλωτη στρατιωτικά και η επιβίωση του καθεστώτος κινδυνεύει.

Την ίδια στιγμή, εάν επιλέξει να μην απαντήσει το Ιράν θα φανεί αδύναμο στα μάτια των συμμάχων του αλλά, και στο εσωτερικό του, και - κυρίως - ενώπιον της υπερσυντηρητικής του βάσης του καθεστώτος.

Στρέφοντας κανείς το βλέμμα στις δηλώσεις που προηγήθηκαν των ισραηλινών αντιποίνων εύκολα θα διαπιστώσει, ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ξανά και ξανά ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ειδικότερα, ξεκαθάριζε πως «οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν θα θεωρηθεί παραβίαση των κόκκινων γραμμών» και «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Κατόπιν... εορτής, το Ιράν εκτιμά ότι θα πρέπει να επιδείξει τη δύναμή του στο Ισραήλ. Ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, αν και διαβεβαιώνει (για ακόμη μία φορά) ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί τον πόλεμο, δεσμεύεται πως θα δώσει «την αρμόζουσα απάντηση» στα ισραηλινά πλήγματα κατά των ιρανικών στρατιωτικών στόχων, τονίζοντας πως το Ιράν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Υπό τον φόβο μίας εφιαλτικότερης κλιμάκωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισαν από νωρίς την ισραηλινή επιχείρηση «στοχευμένη και αναλογική». Επεσήμαναν δε, ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να τονίσει ότι «αυτό θα πρέπει να είναι το τέλος της απευθείας ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν».

Πράγματι, τα χτυπήματα των Ισραηλινών ήταν περισσότερο περιορισμένα από ό,τι περίμεναν οι υπόλοιποι παίκτες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Τελ Αβίβ περιορίστηκε σε πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων και υπάκουσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το βέτο της κυβέρνησης Μπάιντεν να μην πληγούν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης. Όπως έγινε δε γνωστό, αργότερα, μέσω του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios το Ισραήλ φρόντισε δε – μέσω τρίτων – να ειδοποιήσει την Τεχεράνη για την επικείμενη επιχείρηση και σε γενικές γραμμές για τους στόχους αυτής προειδοποιώντας την, ταυτόχρονα, να μην απαντήσει.

Το εάν θα επιλέξει να απαντήσει το Ιράν παραμένει άγνωστο. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να πιέζουν για ισχυρά επιθετική απάντηση, με την Τεχεράνη προς το παρόν στις δημόσιες τοποθετήσεις της να κρατά χαμηλά την μπάλα. Ήδη από την πρώτη στιγμή της ισραηλινής επίθεσης έσπευσε να την υποβαθμίσει. Διεμήνυσε μάλιστα ότι «εντοπίσαμε και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την επίθεση του Ισραήλ» και έκανε λόγο για «περιορισμένες ζημιές». Την ίδια στιγμή, τα ελεγχόμενα από το καθεστώς Μέσα Ενημέρωσης έδειχναν εικόνες κανονικότητας από τις περιοχές που επλήγησαν, δηλαδή από την περιφέρεια της Τεχεράνης, την περιφέρεια του Κουζεστάν και εκείνη του Ιλάμ που βρίσκονται προς τα σύνορα με το Ιράκ.

Ωστόσο για ακόμη μία φορά η Μέση Ανατολή θα πρέπει να περιμένει.

Το Ιράν κάνει τους υπολογισμούς του και ζυγίζει τις αποφάσεις του.

Σημαντικός παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις του δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει και η προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών. Και αυτό γιατί εάν σε αυτή την αμφίρροπη μάχη, νικητής αναδειχθεί τελικά ο τέως Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κανείς δεν θα μπορεί να εγγυηθεί στην Τεχεράνη πως ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου θα ενδιαφερθεί εάν οι πυρηνικές της εγκαταστάσεις ή/και οι ενεργειακές της υποδομές δεν θα αποτελέσουν στόχο του Ισραήλ στα νέα αντίποινα που έχει υποσχεθεί σε περίπτωση μίας ακόμη ανταπάντησης της.

