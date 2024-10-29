Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο λουτρό αίματος στην Γάζα: Ισοπεδώθηκε πολυκατοικία στην Μπέιτ Λαχία - Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους 20 παιδιά - Βίντεο

Χτυπήθηκε πενταώροφο κτίριο κατοικιών, στο οποίο έμεναν περίπου 100 πολίτες - Γιατροί δήλωσαν ότι 20 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών -  Άλλοι 150 είναι τραυματίες    

UPDATE: 11:45
Γάζα: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από χτύπημα σε πολυκατοικία στην Μπέιτ Λαχία

Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 17 αγνοούνται κάτω από τα ερείπια, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτηρίου κατοικιών στην πόλη Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μαρουάν αλ Χαμς στέλεχος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

 Άλλοι 150 είναι τραυματίες.

Γιατροί δήλωσαν ότι 20 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

Λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπάσαλ είχε δηλώσει ότι «περισσότεροι από 55 μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες βρίσκονται κάτω από τα ερείπια πενταώροφου κτηρίου κατοικιών που ανήκει στην οικογένεια Αμπουνάσρ, το οποίο βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή κατοχή τη νύκτα». 

«Υπάρχουν δεκάδες μάρτυρες – δεκάδες εκτοπισμένοι ζούσαν σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι βομβαρδίστηκε χωρίς προειδοποίηση. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν μάρτυρες εδώ και εκεί, με ανθρώπινα μέλη να κρέμονται από τους τοίχους», δήλωσε στο βίντεο ο Ισμαήλ Ουάιντα αυτόπτης μάρτυρας που βοηθά στις επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατήγγειλε ότι οι τραυματίες δεν μπορούν να λάβουν φροντίδα, καθώς οι γιατροί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το γειτονικό νοσοκομείο Καμάλ Αντούαν.

«Τα κρίσιμα περιστατικά, χωρίς παρέμβαση, θα υποκύψουν στη μοίρα τους και θα πεθάνουν», τόνισε το υπουργείο.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι οι δυνάμεις του επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να εμποδίσουν τους μαχητές της Χαμάς να αναδιοργανωθούν.

Χθες Δευτέρα η παλαιστινιακή πολιτική προστασία είχε επισημάνει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στη Τζαμπάλια, τη Μπέιτ Λαχία και τη Μπέιτ Χανούν χωρίς τρόφιμα και ιατρική βοήθεια λόγω του αποκλεισμού του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος διεξάγει στην περιοχή εντατικές χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες ότι οι επιχειρήσεις της στο βόρειο τμήμα της Γάζας ανεστάλησαν, αφού το Ισραήλ συνέλαβε και τραυμάτισε πολλά μέλη της και βομβάρδισε το μοναδικό της πυροσβεστικό όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στη Γάζα Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark