Γάζα: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από χτύπημα σε πολυκατοικία στην Μπέιτ Λαχία

Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 17 αγνοούνται κάτω από τα ερείπια, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτηρίου κατοικιών στην πόλη Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μαρουάν αλ Χαμς στέλεχος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άλλοι 150 είναι τραυματίες.

Γιατροί δήλωσαν ότι 20 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

The city of Beit Lahiya, northern Gaza, woke up this morning to yet another huge massacre, with over 55 civilians confirmed killed and others missing following an Israeli airstrike on a five-storey building belonging to the Abu Nassr family. pic.twitter.com/r7TBhZis6d — Quds News Network (@QudsNen) October 29, 2024

Λίγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπάσαλ είχε δηλώσει ότι «περισσότεροι από 55 μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες βρίσκονται κάτω από τα ερείπια πενταώροφου κτηρίου κατοικιών που ανήκει στην οικογένεια Αμπουνάσρ, το οποίο βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή κατοχή τη νύκτα».

BREAKING: Amid a complete media blackout, Israel has committed a huge massacre in North Gaza, with over 100 civilians reported present in the building that was bombed, all buried under the rubble in Beit Lahiya.



So far, 55 people have been pulled from the buildings targeted. pic.twitter.com/M1b9vZjXlY — Dr. Renee Levant (@ReneeLevant) October 29, 2024

«Υπάρχουν δεκάδες μάρτυρες – δεκάδες εκτοπισμένοι ζούσαν σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι βομβαρδίστηκε χωρίς προειδοποίηση. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν μάρτυρες εδώ και εκεί, με ανθρώπινα μέλη να κρέμονται από τους τοίχους», δήλωσε στο βίντεο ο Ισμαήλ Ουάιντα αυτόπτης μάρτυρας που βοηθά στις επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατήγγειλε ότι οι τραυματίες δεν μπορούν να λάβουν φροντίδα, καθώς οι γιατροί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το γειτονικό νοσοκομείο Καμάλ Αντούαν.

«Τα κρίσιμα περιστατικά, χωρίς παρέμβαση, θα υποκύψουν στη μοίρα τους και θα πεθάνουν», τόνισε το υπουργείο.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι οι δυνάμεις του επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να εμποδίσουν τους μαχητές της Χαμάς να αναδιοργανωθούν.

Χθες Δευτέρα η παλαιστινιακή πολιτική προστασία είχε επισημάνει ότι περίπου 100.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στη Τζαμπάλια, τη Μπέιτ Λαχία και τη Μπέιτ Χανούν χωρίς τρόφιμα και ιατρική βοήθεια λόγω του αποκλεισμού του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος διεξάγει στην περιοχή εντατικές χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες ότι οι επιχειρήσεις της στο βόρειο τμήμα της Γάζας ανεστάλησαν, αφού το Ισραήλ συνέλαβε και τραυμάτισε πολλά μέλη της και βομβάρδισε το μοναδικό της πυροσβεστικό όχημα.

Πηγή: skai.gr

