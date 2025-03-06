Υπέρ της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν με μια ανάρτησή του στο Χ την ώρα που οι Ευρωπαίοι συναντιόνται αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής.

«Οι συναντήσεις μου στη Γαλλία επιβεβαίωσαν ότι, ενώ μπορεί να διαφωνούμε για τους τρόπους ειρήνης, συμφωνούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες των ευρωπαϊκών εθνών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν στο Χ μετά τη συνάντηση που είχε χθες Πέμπτη με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, όπως είπε η υποστήριξή του είναι υπό όρους αφού όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει υπερβολική εξουσία.

«Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να ενδυναμώσουν τα κράτη μέλη και όχι τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών» συνέχισε στην ανάρτησή του.

Αλλά αυτή είναι μια ευρέως κοινή άποψη μεταξύ των πρωτευουσών, που ως επί το πλείστον δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την άμυνα στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βίκτορ Όρμπαν θεωρείται ένα από τα «αγκάθια» με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Ευρωπαίοι στη σημερινή Σύνοδο αφού ο Ούγγρος πρόεδρος έχει αντιταχθεί στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει την υποστήριξη της Ουκρανίας, ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

My meetings in France confirmed that while we may disagree on the modalities of peace, we do agree that we must strengthen the defence capabilities of European nations, & these efforts should empower member states rather than Brussels bureaucrats. pic.twitter.com/FDdZTuOnb8 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2025

