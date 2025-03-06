Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρόκειται σήμερα να συζητηθούν, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και ο ίδιος προσωπικά αγωνίστηκαν για να πείσουν τους θεσμούς πως οι αλλαγές αυτές έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό.

«Οι ώρες των μεγάλων αποφάσεων για την ΕΕ έφτασαν», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε τις προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία, σημειώνοντας ότι τα κράτη που δαπανούν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνά τους θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν.

Παράλληλα, το πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να αφορά όλα τα κράτη μέλη. Να ενθαρρύνει αυτούς που ξοδεύουν λίγο να ξοδέψω περισσότερα να επιβραβεύσει αυτούς που ήδη ξοδεύουν περισσότερα και ενδεχομένως να τους επιτρέψει να ξοδέψουν ακόμα πιο πολλά για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε επίσης λόγο για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων από αδιάθετους πόρους, σημειώνοντας ότι αναμένει την εξειδίκευση των σχετικών προτάσεων.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι δημιουργούνται καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία από διάφορους πόρους του ταμείου ανάκαμψης κι αυτό αποτελούσε μια πάγια ελληνική θέση και αναμένουμε την περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεων αυτόν και σήμερα αλλά και κυρίως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για την Ουκρανία και την περαιτέρω στήριξή της, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να εμπλακούν και οι ΗΠΑ, όπως και στις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία για να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να εμπλέξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το νέο σχήμα μιας διατηρήσιμης ειρήνης, η οποία θα στηρίζεται, πρώτα και πάνω από όλα, στην ισχύ. Είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε την επόμενη μέρα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το σχήμα εγγυήσεων ασφαλείας θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και πρέπει διαρκώς να αγωνιζόμαστε ώστε να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτό είναι τελικά και προς το δικό τους συμφέρον».

Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ουκρανία στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στοχεύουν στην έγκριση τολμηρών μέτρων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενώ θα επαναλάβουν τη δέσμευσή τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας, μετά την αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία τροφοδότησε ανησυχίες ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στις ΗΠΑ για να την προστατεύσουν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό το φόντο δραματικών αποφάσεων για την αμυντική πολιτική, λόγω του φόβου ότι η Ρωσία, ενθαρρυμένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα της ΕΕ.

Το μήνυμα ότι η σημερινή γεωπολιτική συγκυρία των διαρκών ανατροπών και αβεβαιότητας απαιτεί τολμηρά και φιλόδοξα μέτρα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα αναμένεται να επαναλάβει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.