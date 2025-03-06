Reuters: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά από Κομισιόν, Σλοβακία και Ουκρανία να βρουν λύσεις για το ζήτημα της διαμετακόμισης φυσικού αερίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει από την Κομισιόν, τη Σλοβακία και την Ουκρανία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την «εξεύρεση λύσεων στο ζήτημα της διαμετακόμισης φυσικού αερίου», αναφέρεται στο σχέδιο συμπερασμάτων που είδε το Reuters την Πέμπτη.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντούνται την Πέμπτη σε έκτακτη σύνοδο κορυφής για να συζητήσουν για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έχει επίσης απορρίψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε ότι θέλει να γίνει αναφορά στην επαναλειτουργία της διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας - μια σημαντική οδό ενέργειας για τη Σλοβακία, την οποία το Κίεβο διέκοψε φέτος - ως μέρος των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής.

Πηγή: skai.gr

