Η ώρα της κρίσης στις Βρυξέλλες έφτασε. Σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες της Ένωσης των «27» καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σημαντικών ζητημάτων για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια στη σκιά των αλλεπάλληλων σοκ που προκαλεί η αμερικανική ηγεσία στη Γηραιά ήπειρο.

Όπως υπογραμμίζει η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico, οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι ολόκληρη η αρχιτεκτονική ασφαλείας μετά το 1945 – η οποία εξαρτάται από την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών – θα μπορούσε να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Αξιωματούχοι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, μιλώντας στο ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, αναγνωρίζουν πως πλέον έχει έρθει η στιγμή τα λόγια να γίνουν πράξεις. Ωστόσο, ορισμένοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους πως όλα θα μπορούσαν να πάνε τελείως λάθος.

Για παράδειγμα, εξηγεί, ο Μάλκομ Τσάλμερς, αναπληρωτής επικεφαλής του think tank για την άμυνα και την ασφάλεια, Royal United Services Institute, «το εφιαλτικό σενάριο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώσουν σύντομα μία συμφωνία, η οποία θα αποδέχεται τα περισσότερα από τα αιτήματα της Ρωσίας, καλώντας Ουκρανία και Ευρώπη είτε να τη δεχθούν είτε όχι».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στο Κίεβο παγώνοντας τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ζητεί σταθερά από την Ευρώπη να προσφέρει περισσότερα, καθώς η αμερικανική στήριξη δεν μπορεί άλλο πια να θεωρείται δεδομένη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πριν από δύο 24ωρα, κάλεσε τους Ευρωπαίους να επανεξοπλιστούν δαπανώντας 800 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Ζούμε στους πιο σημαντικούς και επικίνδυνους καιρούς. Δεν χρειάζεται να περιγράψω τη σοβαρή φύση των απειλών που αντιμετωπίζουμε. Το πραγματικό ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη να δράσει τόσο αποφασιστικά όσο επιβάλλει η κατάσταση», τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν παρουσιάζοντας το σχέδιο πέντε σημείων της Επιτροπής «ReArm Europe» (σ.σ Επανεξοπλισμός Ευρώπης) το οποίο και θα συζητηθεί σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με αυτό, τα 650 δισεκατομμύρια ευρώ τα Κράτη – Μέλη θα τα βρουν αυξάνοντας τις αμυντικές τους δαπάνες κατά 1,5% του ΑΕΠ τους, αύξηση που δεν θα παραβιάζει το Σύμφωνο Σταθερότητας - που επιβάλλει ότι το δημόσιο έλλειμμα και χρέος πρέπει να παραμείνουν κάτω από το 3% και το 60% του ΑΕΠ αντίστοιχα - και, συνεπώς, δεν θα επιφέρει κυρώσεις.

Για τα υπόλοιπα 150 δισ. ευρώ θα φτιαχτεί νέο χρηματοδοτικό ταμείο («Τράπεζα») που θα δανείζει όπως ακριβώς και το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά για κοινές αμυντικές επενδύσεις σε αντιαεροπορικά όπλα, πυραύλους, πυροβολικό, πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Επίσης, προτείνεται η χρηματοδότηση αμυντικών έργων με ιδιωτικά κεφάλαια και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στην έκτακτη Σύνοδο σήμερα στη βελγική πρωτεύουσα οι ηγέτες των «27» αναμένεται, επίσης, να συζητήσουν και για την εκμετάλλευση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ήδη οι τόκοι αυτών χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της βοήθειας προς το Κίεβο, η ιδέα όμως κατάσχεσης των ήδη δεσμευμένων ρωσικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διχάζει, με τους επικριτές της εν λόγω πρωτοβουλίας να κάνουν λόγο για τα προφανή νομικά εμπόδια αλλά και για οικονομική αστάθεια.

Ένα από τα επιπλέον αγκάθια με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Ευρωπαίοι είναι και η Ουγγαρία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε ήδη καλέσει με επιστολή την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί σε απευθείας διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, ενώ έχει αντιταχθεί και στο νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει την υποστήριξη της Ουκρανίας, ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πριν τη συνάντησή τους ο πρόεδρος της Γαλλίας απευθύνθηκε με διάγγελμα στον γαλλικό λαό.

Ο κ. Μακρόν σε αυτό προανήγγειλε γενναία αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά και την έναρξη διαλόγου για τις δυνατότητες χρήσης των πυρηνικών της χώρας, για την προστασία των συμμάχων της Γαλλίας στην Ευρώπη. Συγχρόνως, κάλεσε τον γαλλικό λαό να είναι έτοιμος «διά παν ενδεχόμενο» λόγω της κρίσης στην Ουκρανία.

