Αρκετές επαρχίες του Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του Οντάριο, ανέλαβαν δράση αυτή την εβδομάδα ως αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα αποσύροντας για αρχή τα ράφια το αλκοόλ, όπως το αγαπημένο σε πολλούς ουίσκι, Jack Daniel.

Αυτό «είναι χειρότερο από τους δασμούς», δήλωσε η Brown-Forman, η εταιρεία που παράγει το Jack Daniel's. Συγκεκριμένα, ο CEO της εταιρείας, Lawson Whiting, δήλωσε ότι η καναδική απάντηση ήταν «δυσανάλογη» σε σχέση με τις εισφορές 25% στα καναδικά αγαθά που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ελέγχου Αλκοόλ του Οντάριο (LCBO), ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές αλκοόλ στον κόσμο, αποφάσισε να βγάλει εντελώς από τα ράφια του τα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στις ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με το BBC.

Σε απάντηση στους δασμούς, ο Καναδάς αντέδρασε με εισφορές 25% σε προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας, των οινοπνευματωδών ποτών και του κρασιού.

Ορισμένες επαρχίες ανέλαβαν επίσης δράση οι ίδιες, συμπεριλαμβανομένου του Οντάριο και της Νέας Σκωτίας.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford είπε ότι το LCBO πουλά αλκοόλ αξίας σχεδόν 1 δισ. δολαρίων ετησίως από τις ΗΠΑ.

«Από σήμερα, κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα δεν είναι στα ράφια», δήλωσε ο Ford την Τρίτη.

Το LCBO είναι ο αποκλειστικός χονδρέμπορος στο Οντάριο, πράγμα που σημαίνει ότι άλλοι λιανοπωλητές, όπως μπαρ και εστιατόρια στην επαρχία δεν θα μπορούν πλέον να εφοδιάζονται με τα προϊόντα των ΗΠΑ, είπε ο Ford.

Ωστόσο, ο Whiting είπε ότι ο Καναδάς αποτελεί μόνο το 1% των συνολικών πωλήσεων της Brown-Forman, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μπορεί να αντέξει το χτύπημα.

Το LCBO συμβουλεύει τους Καναδούς να αγοράζουν προϊόντα που κατασκευάζονται στον Καναδά. Μερικοί Καναδοί στρέφονται ούτως ή άλλως σε τοπικά προϊόντα ως απάντηση στους δασμούς Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, επέκρινε τους δασμούς των ΗΠΑ την Τρίτη, λέγοντας ότι η επιβολή τους ήταν «ένα πολύ ανόητο πράγμα».

Κατηγόρησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι σχεδιάζει «μια ολοκληρωτική κατάρρευση της καναδικής οικονομίας γιατί αυτό θα διευκολύνει την προσάρτησή μας».

Ο Τραμπ έχει κάνει ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία της χώρας του, κάτι που η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μελανί Τζολί είπε ότι παίρνει «πολύ σοβαρά».

Η Ουάσιγκτον έχει επίσης επιβάλει δασμούς 25% στο Μεξικό.

Ο CEO της Jack Daniel είπε ότι η Brown-Forman πρόκειται επίσης να εξετάσει τι συμβαίνει στο Μεξικό, το οποίο αντιπροσώπευε το 7% των πωλήσεών του το 2024.

Πηγή: skai.gr

