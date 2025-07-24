Οι θεωρίες συνωμοσίας ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, είναι άντρας, διακινούνται ευρέως στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια, ιδίως μετά την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, βασιζόμενες κυρίως στις κινήσεις και τις εκφράσεις της.

Τώρα, το προεδρικό ζεύγος αποφάσισε να σταματήσει αυτές τις φήμες, υποβάλλοντας μηνύσεις.

Το 2024, η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον δύο γυναικών, Νατάσα Ρεΐ και Αμαντίν Ρουά, οι οποίες δημοσίευσαν ένα βίντεο στο YouTube τον Δεκέμβριο του 2021, ισχυριζόμενες ότι κάποτε ήταν άνδρας ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ - ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αδελφός της 72χρονης Μπριζίτ.

Το βίντεο έγινε viral λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, το 2022.

Στην πρώτη δίκη, τον Σεπτέμβριο του 2015, οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε πρόστιμο 500 ευρώ με αναστολή και καταβολή αποζημίωσης ύψους 8.000 ευρώ στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της, τον Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Το Εφετείο στη συνέχεια αθώωσε τις δύο γυναίκες αλλά πριν μία εβδομάδα, σύμφωνα με το France 24, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας προσέφυγε στο ανώτατο εφετείο.

Εχθές, σε μια αντίστοιχη κίνηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στις ΗΠΑ σε βάρος γνωστής Αμερικανίδας ινφλουένσερ - μπλόγκερ η οποία, από τον Μάρτιο του 2024 δημοσίευσε και έκανε viral το βίντεο την ψευδή είδηση ότι η Μπριζίτ Μακρόν «γεννήθηκε άνδρας».

Δείτε το επίμαχο βίντεο

Μάλιστα, η Κάντας Όουενς εκμεταλλεύτηκε τόσο πολύ την επιτυχία της που τον Ιανουάριο του 2025 δημιούργησε μία σειράς βίντεο με τίτλο "Becoming Brigitte", τα οποία είχαν παγκόσμια απήχηση.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για τα fake news σχετικά με τη σύζυγό του το 2024, στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Τότε είχε πει με οργισμένο ύφος ότι οι ισχυρισμοί ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας είναι διαδικτυακές επιθέσεις μισογυνισμού που οι γυναίκες υποφέρουν καθημερινά.

«Το χειρότερο είναι οι ψευδείς πληροφορίες και τα κατασκευασμένα σενάρια», είπε ο Μακρόν. «Οι άνθρωποι τελικά τα πιστεύουν και σε ενοχλούν, ακόμα και στην προσωπική σου ζωή» είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

