Το Εφετείο του Παρισιού αθώωσε σήμερα δύο γυναίκες οι οποίες διέδιδαν στο διαδίκτυο τη φήμη ότι η Μπριζίτ Μακρόν, η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, είχε γεννηθεί άνδρας, μια «ψευδής είδηση» που έγινε viral σε όλον τον κόσμο, ιδίως στις ΗΠΑ.

Η Νατάσα Ρεΐ και η Αμαντίν Ρουά, που πρωτοδίκως είχαν κριθεί ένοχες, απαλλάχθηκαν σήμερα για τα 18 άρθρα για τα οποία είχαν προσφύγει εναντίον τους η πρώτη κυρία της Γαλλίας και ο αδελφός της. Μόνο μια παράγραφος, που αναφερόταν σε «αρπαγή ανηλίκου» παραβιάζει τον νόμο περί Τύπου, όμως το δικαστήριο τις αθώωσε και για αυτήν, εκτιμώντας ότι ενήργησαν καλόπιστα.

«Θα δούμε με τους πελάτες μου τι θα κάνουμε αλλά προφανώς δεν συμφωνούμε» με την απόφαση, σχολίασε ο Ζαν Ενοκί, ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε την Μπριζίτ Μακρόν.

«Η Νατάσα Ρεΐ καταδιώχθηκε, καταδικάστηκε, αλλά τελικά απαλλάχθηκε» είπε από την πλευρά του ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Φρανσουά Ντανγκλεάν, απευθυνόμενος σε περίπου 30 υποστηρικτές της νεαρής γυναίκας.

Στην πρώτη δίκη, τον Σεπτέμβριο, οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε πρόστιμο 500 ευρώ με αναστολή και καταβολή αποζημίωσης ύψους 8.000 ευρώ στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της, τον Ζαν-Μισέλ Τρονιέ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης ήταν μια κατασκευασμένη «είδηση» που κυκλοφορεί σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το 2017, τη χρονιά που εξελέγη πρόεδρος της Γαλλίας ο Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με αυτή τη φήμη, η Μπριζίτ Μακρόν, το πατρώνυμο της οποίας είναι Τρονιέ, «δεν υπήρξε ποτέ» αλλά ο αδελφός της, ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, άλλαξε φύλλο και υιοθέτησε αυτό το όνομα.

Οι δύο γυναίκες διέδωσαν τη φήμη το 2021, μέσα από μια «συνέντευξη» κατά την οποία η Αμαντίν Ρουά, που δηλώνει «μέντιουμ» ρωτούσε στο κανάλι της στο YouTube τη δεύτερη, την «αυτοδίδακτη ανεξάρτητη δημοσιογράφο» Νατάσα Ρεΐ, για το πώς ανακάλυψε αυτήν την «απάτη», το «κρατικό ψέμα». Έδειξαν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μακρόν και της οικογένειάς της, αναφέρθηκαν στις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποτίθεται ότι υποβλήθηκε ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, υποστήριξαν ότι δεν είναι η μητέρα των τριών παιδιών της και έδωσαν προσωπικές πληροφορίες για τον αδελφό της.

Πολλές γυναίκες πολιτικοί σε όλον τον κόσμο έχουν πέσει θύματα ψευδών πληροφοριών τρανσφοβικού χαρακτήρα: η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ακόμη και η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Ζασίντα Άρντερν.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

